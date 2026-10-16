Caputo y el Fondo, en sintonía por la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el riesgo político de cara a las elecciones de 2027, remarcó que apuntan a consolidar un esquema fiscal sostenible sin depender de nuevos préstamos de organismos multilaterales y protagonizó un inesperado intercambio con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre el pago del acuerdo rubricado con el organismo multilateral.

Las declaraciones se produjeron durante un panel de la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, donde defendió el programa fiscal, la baja de impuestos y las perspectivas de inversión en el país.

Caputo compartió el encuentro con la directora gerente del FMI, Georgieva; el presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; el viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas; y el titular del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

Consultado sobre si la baja de impuestos y los incentivos para empresas pueden llevar a una situación fiscal que no requiera financiamiento del FMI o del Banco Mundial, Caputo señaló que se trata de “un gran desafío para Argentina y lo fue desde el comienzo”.

En ese momento, el argentino mantuvo un intercambio con Georgieva, quien señaló en tono distendido que la Argentina “será como Grecia” y pagará antes del vencimiento del acuerdo. “Te vas a sorprender”, replicó Caputo.

la explicación

El ministro explicó su respuesta a partir de la trayectoria económica del país. “¿Por qué? Porque tenemos un historial muy pobre durante los últimos cien años. Argentina es un país que sufrió 22 crisis. Como consecuencia de eso, entramos en default nueve veces y le quitamos 13 ceros a nuestra moneda”, indicó.

Según el funcionario, la administración nacional debió procurar estabilidad y avanzar hacia condiciones de previsibilidad para los inversores. “No solo tuvimos que generar estabilidad, sino que tuvimos que ir un paso más allá y generar previsibilidad. Eso es algo de lo que muchos países ya disfrutaban, pero nosotros no. Por eso creamos un régimen especial para las grandes inversiones”, afirmó.

También sostuvo que el Gobierno ordenó la situación económica recibida sin incumplir contratos. “En esencia, ordenamos este desastre económico que heredamos, pero sin incumplir ningún contrato, siempre respetando la inviolabilidad de los contratos y la propiedad privada, algo que Argentina nunca había hecho en el pasado”, agregó.

Caputo afirmó que empresas de distintos sectores expresaron interés en desembarcar en el país.