Cardenal cordobés: “Mantenemos la ilusión y el deseo”

El cardenal Ángel Rossi habló sobre la visita del Papa León XIV a Córdoba y pese a la incertidumbre que hay debido a la recuperación tras su operación, el arzobipso de la provincia se mostró optimista. “La noticia shockea un poquito, parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta, mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, confesó.

Al ser consultado acerca de si los preparativos para la visita programada para el martes 10 de noviembre contínuan, sostuvo: “Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene”. Rossi contó que pudo estar cerca de León XIV en Roma y lo definió como un hombre activo y vital.