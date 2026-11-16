Carlos Melconian se anota para el 2027 y lanzó duras críticas a Milei

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, confirmó su voluntad de encabezar una alternativa electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, al tiempo que trazó un balance crítico sobre la gestión de Javier Milei.

Durante una entrevista reciente, el dirigente sostuvo que el país atraviesa un momento de transición que aún no logra responder a las demandas sociales y planteó la necesidad de pasar del ajuste fiscal a una etapa de expansión económica. "Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué", declaró al confirmar una aspiración política que, según explicó, viene madurando desde hace tiempo.

En su análisis de la administración actual, Melconian optó por diferenciar los logros iniciales de las falencias estructurales que observa en la gestión.

En esa línea reconoció tres puntos a favor del Ejecutivo: la obtención del superávit fiscal, la habilidad para articular apoyos en el Congreso pese a contar con un bloque minoritario y el recorte en la intermediación de la asistencia social. No obstante, advirtió que el ordenamiento de las cuentas resulta insuficiente si no se acompaña de un plan de desarrollo integral.

"Se pasó de rosca porque con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa", señaló el economista, retomando la histórica frase de campaña de Raúl Alfonsín en 1983 para subrayar la ausencia de prioridades en áreas como la salud, la educación y la movilidad social. "No hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento", insistió.

La crítica hacia el oficialismo se extendió también a la conformación de los equipos técnicos y a la capacidad de ejecución del Gobierno para encarar una segunda fase de reformas. Si bien admitió que el presidente logró alterar el escenario político y económico tradicional, puso en duda que el oficialismo cuente con las herramientas de gestión necesarias para impulsar la actividad productiva y el empleo.

"No tiene gente, no tiene management, no sabe cómo construir", sostuvo en referencia a la estructura de la Casa Rosada, aclarando que sus señalamientos apuntan a la falta de un puente entre la estabilización macroeconómica y la mejora cotidiana en el nivel de vida de la población.

Tema reelección

Más allá de la coyuntura, el expresidente del Banco Nación abrió un debate institucional al cuestionar el mecanismo de reelección presidencial vigente en el país. "Estoy pensando si no le hace mal la reelección a la Argentina", reflexionó, al considerar que la búsqueda de un segundo mandato consecutivo suele condicionar las decisiones de gestión y agudizar la polarización política.

En ese sentido, propuso observar los esquemas constitucionales de países vecinos como Chile y Uruguay, donde los jefes de Estado no pueden aspirar a la continuidad inmediata.

Rechazo a la dolarización

En el plano estrictamente monetario, Melconian volvió a tomar distancia de la propuesta de dolarización, a la que consideró inviable tanto por la falta de reservas como por su inconveniencia para resolver los problemas de fondo de la economía local.

En contraposición, abogó por el fortalecimiento del peso mediante un descenso sostenido de la inflación anual y la reconstrucción de la previsibilidad jurídica y financiera. "La moneda se recupera con la estabilidad", resumió.

"Hablo con todo el mundo"

Hacia el final de sus definiciones, el economista abordó el armado de eventuales alianzas y el vínculo con otros referentes de la oposición y el oficialismo, entre ellos Patricia Bullrich. Aunque evitó confirmar un acuerdo electoral con la senadora, admitió que sostiene un diálogo abierto con diversos sectores del arco político.

"Yo hablo con todo el mundo, incluido Patricia", afirmó, aclarando que su convocatoria busca reunir a dirigentes con experiencia práctica y vocación de consenso, lejos de posturas inflexibles.

"La puerta acá está cerrada para los extremos y los dogmas", sentenció. Para graficar el perfil de liderazgo que considera necesario en esta etapa, concluyó: "La sociedad quiere seguir probando outsiders pero no vírgenes. Que haya flexibilidad, que haya pragmatismo, que haya calle y que haya manejado una zapatería".