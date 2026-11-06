Carta del Episcopado invitando a los fieles

A pocos días de la histórica llegada del Sumo Pontífice, la Iglesia argentina invitó a los católicos de todo el país a preparase para recibir al mandatario y a participar del programa de actividades previstas en el marco de su gira apostólica que también comprende la visita a Uruguay y Perú. “¡El Pastor viene a encontrarse con su pueblo!”, comienza diciendo la carta firmada por las máximas autoridades del Episcopado argentino.

“El Sucesor de Pedro viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio. Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria”, señala el Episcopado en el documento.

“Estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino, queremos escuchar su palabra y renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría. Cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad, cada familia, cada persona está invitada a vivir este tiempo como una auténtica experiencia de gracia”, continúa.

Desde la Conferencia Episcopal aclaran que “serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre”, pero afirmaron que el Papa “encontrará la hospitalidad de todos” ya que “es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”.

“Dios quiera que toda la patria viva este acontecimiento con esperanza, dejándose renovar por la presencia León XIV, que en su encíclica Magnifica Humanitas, nos invita a comprometernos en construcción de nuestro tiempo, animándonos a no permanecer como espectadores, sino a trabajar con perseverancia para hacer crecer la fraternidad”, indican.

En esa línea, manifestaron su deseo para que “su estadía entre nosotros fortalezca nuestro caminar en comunión y nos anime a ser una Iglesia cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad que nos toca”.

“Invitamos a todas las comunidades, junto con sus pastores, a prepararse desde ahora para que en este encuentro volvamos a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra”, siguen.

Por última, el Episcopado invita a los fieles católicos argentinos “a rezar por el Papa León XIV, por los frutos de este viaje apostólico y por nuestra querida patria”.