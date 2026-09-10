Casi el 60% de las familias recurre al financiamiento

El fuerte crecimiento de los problemas para cumplir con las deudas se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía de las familias argentinas. La proporción de personas con compromisos impagos se duplicó entre octubre de 2024 y junio de 2026 y abrió una discusión sobre las razones detrás del fenómeno. Sin embargo, un nuevo análisis basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec muestra un dato que permite mirar el problema desde otra perspectiva: la cantidad de familias que recurre a alguna forma de financiamiento prácticamente no cambió durante la última década.

El informe de Fundación Encuentro, elaborado sobre la base de la EPH-Indec, indicó que el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a alguna forma de financiamiento durante el primer trimestre de 2026. Es decir, casi seis de cada diez personas utilizaron cuotas, fiado, préstamos de familiares o amigos, bancos, financieras o una combinación de esas alternativas para sostener sus gastos.

El dato requiere una aclaración metodológica. Si bien el informe lleva por título “Endeudamiento en los hogares”, la EPH no funciona como un registro de personas endeudadas, como sí ocurre con la Central de Deudores del Banco Central. Por ese motivo, el estudio utiliza específicamente el concepto de financiamiento: la encuesta permite identificar a quienes declaran que recurrieron a determinadas estrategias para afrontar sus gastos, pero no establece si eso derivó en una deuda, cuánto dinero involucró, si la obligación se pagó o cuál fue el destino del crédito.

Más allá de esa distinción, la comparación histórica aporta uno de los principales datos del trabajo. El 58,7% registrado en 2026 no representa un récord ni un salto reciente. Desde 2016, el porcentaje se mantuvo relativamente estable, alrededor del 59%. Incluso, el máximo de la serie se registró en el cuarto trimestre de 2019, cuando llegó al 61,6%. Los valores observados durante 2024 y 2025, cercanos también al 59%, se ubicaron dentro del rango habitual de la última década.

INTERESES

La pérdida de los bancos por las deudas de los morosos “irrecuperables” fue compensada por los intereses netos, según aseguró la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro). En el mercado no esperan que las tasas sigan subiendo y consideran que las refinanciaciones implementadas por las entidades financieras pueden ayudar a sanear el porcentaje de financiamiento en situación irregular, pero avizoran un mayor racionamiento del crédito en moneda local, que difícilmente vuelva a ser en el corto plazo un motor de la actividad económica.

“El sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: $16,1 billones”, sostuvo el Bapro.