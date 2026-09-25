Caso "Chocolate": el juez denunció a diputados por presunto encubrimiento de "ñoquis"

El juez de Garantías Guillermo Atencio, a cargo de la investigación por el caso de Julio “Chocolate” Rigau, denunció a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de “encubrimiento”. La presentación surgió luego de que el cuerpo legislativo archivara un pedido de la Justicia vinculado con los empleados cuyos contratos eran cobrados por el puntero político.

Atencio presentó la denuncia este viernes ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. La investigación quedó a cargo de la UFI 11, conducida por el fiscal Alvaro Garganta.

Según se pudo confirmar, la decisión del magistrado se produjo después de que la Cámara de Diputados resolviera archivar un requerimiento judicial que buscaba establecer qué legisladores habían designado a los agentes involucrados en el expediente, que son considerados como "ñoquis".

Se trata de casi medio centenar de personas que, de acuerdo con la investigación, figuraban como empleados de la Legislatura pero cedían sus tarjetas de débito para que Rigau retirara mensualmente sus salarios de los cajeros automáticos del centro de La Plata, más precisamente en 7 y 54, donde quedó filmado.

La presentación judicial sostiene que, ante la posible existencia de un delito de acción pública, Atencio tenía la obligación de poner la situación en conocimiento de la Justicia para que se investigara a los posibles responsables. “Al constatar la posible comisión de un delito de acción pública, como funcionario judicial me veo en la obligación de hacer esta denuncia para que se investigue a los presuntos responsables”, señaló el juez en su presentación, según la documentación a la que accedió EL DIA.

El pedido de información que Diputados archivó

El conflicto se originó a partir de un pedido realizado por la fiscal platense Betina Lacki para acceder a los nombres incluidos en los “memos de designación” de alrededor de 50 personas. La solicitud buscaba determinar quiénes habían designado a esos agentes dentro de la Legislatura. Entre ellos estaban los empleados que, según la investigación, prestaban sus nombres para obtener los contratos y entregaban sus tarjetas de débito a Rigau.

El requerimiento fue enviado al archivo en mayo pasado durante una sesión de la Cámara de Diputados que, según se informó esta semana, tuvo escasa difusión. De acuerdo con fuentes del fuero penal, la nueva denuncia constituye un desprendimiento de la causa original, en la que se investiga una presunta defraudación al Fisco.

El caso tiene como principal protagonista a Julio “Chocolate” Rigau, señalado como el puntero político que cobraba los salarios correspondientes a los empleados de la Legislatura involucrados en la investigación. Según la hipótesis del expediente, esos fondos habrían sido destinados al financiamiento de sectores de la política bonaerense.