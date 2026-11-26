El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 de La Plata, desestimó una denuncia penal contra la Cámara de Diputados bonaerense por presunto encubrimiento en el marco de la causa conocida como “Chocolate” Rigau. El funcionario judicial concluyó que no se configuraron los delitos de encubrimiento ni de sustracción u ocultamiento de pruebas, a raíz de la decisión del cuerpo legislativo de archivar actuaciones vinculadas con un pedido de documentación.

La investigación se había iniciado luego de que el juez de Garantías N° 1 de La Plata, Federico Atencio, solicitara los memorandos de designación de 50 personas cuyos nombres figuraban en las tarjetas de débito que utilizaba Julio “Chocolate” Rigau para retirar dinero de cajeros automáticos. El objetivo era establecer las condiciones de contratación y los salarios de esos supuestos empleados legislativos.

Sin embargo, la Dirección General Legal y Técnica de la Cámara respondió, mediante la Nota 631/2026, que el pleno legislativo había resuelto archivar las actuaciones administrativas relacionadas con esos requerimientos durante una sesión realizada el 28 de mayo pasado. La decisión contó con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes y quedó registrada en las actas y en la transmisión institucional de la sesión.

Ante esa respuesta, Atencio ordenó iniciar una investigación penal para determinar si el archivo de las actuaciones podía constituir un mecanismo destinado a impedir el acceso de la Justicia a documentación relevante. Al analizar la denuncia, Garganta descartó esa hipótesis: sostuvo que no se acreditó una maniobra clandestina ni la destrucción, modificación o sustracción de documentos. Además, indicó que los memorandos originales permanecen bajo custodia en el archivo del Poder Legislativo.

El fiscal también señaló que no correspondía atribuir responsabilidad penal colectiva a la institución, ya que la votación expresó una decisión parlamentaria sin permitir individualizar una conducta delictiva concreta. En ese sentido, destacó la inmunidad constitucional de los legisladores por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones. La desestimación, aclaró, no impide que el Ministerio Público continúe reuniendo pruebas por otras vías.

La causa original se inició el 9 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense y más de un millón de pesos en efectivo. La hipótesis fiscal sostiene que retiraba los salarios de personas que figuraban como trabajadores legislativos, pero que en distintos casos no cumplían tareas efectivas o habían cedido sus tarjetas y claves para permitir las extracciones.

Por estos hechos están imputados el exsubdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, señalado como presunto jefe de la organización; su hijo, el exconcejal platense Facundo Albini, y los titulares de las tarjetas.