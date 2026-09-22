Caso "Chocolate" Rigau: una rápida maniobra en la Legislatura le puso trabas a la Justicia

En las últimas horas, salió a la luz la maniobra que encabezaron los diputados de la Legislatura bonaerense para poner trabas a la investigación judicial por el denominado "Caso Chocolate". Allí, por medio de una votación que duró menos de un minuto en la primera sesión ordinaria de este 2026, como se negó la colaboración para esclarecer la contratación de los supuestos empleados.

Las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires archivaron los requerimientos de la fiscalía que llevaba adelante la investigación. Con esa maniobra, revelada a través de un informe de la señal televisiva Todo Noticias, se habría evitado la identificación de la documentación clave para identificar a los legisladores que solicitaron la contratación de los supuestos empleados fantasmas.

Cabe destacar que la fiscal de la causa, Betina Lacki, requirió hace más de un año y medio solicitando esta documentación. Ante las reiteradas evasivas, el juez de garantías Federico Atencio emitió una orden de presentación para exigir la entrega de los papeles. Sin embargo, la respuesta formal de la Cámara, firmada por el secretario legislativo, fue contundente: no proporcionarán los documentos porque fueron incluidos dentro de un proyecto de resolución general que, posteriormente, fue archivado.

En base a lo argumentado, el cuerpo legislativo resolvió, con el voto favorable de más de dos tercios de sus miembros, aprobar lo actuado por la mesa directiva y archivar las actuaciones, "expresando de ese modo su voluntad institucional sobre la cuestión".

Según se pudo conocer, la aprobación de esta resolución ocurrió durante la primera sesión ordinaria del año, celebrada el 28 de mayo, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto que, bajo el argumento de "ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva", el anexo de la propuesta incluyó casi 8.000 resoluciones administrativas, entre las cuales se encontraban los expedientes judiciales del caso Rigau.

La votación se resolvió en menos de un minuto sin debate ni objeciones y su tratamiento sobre tablas se aprobó rápidamente a mano alzada. En aquella jornada, en el recinto se encontraban representantes de todas las fuerzas políticas (Unión por la Patria, La Libertad Avanza —con la presencia de Francisco Adorni—, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica). El único diputado que se desmarcó de la maniobra y dejó asentada su negativa al día siguiente fue Cristian Castillo, representante del Frente de Izquierda.

Esta negativa de la Legislatura representa un obstáculo para avanzar en la identificación de los verdaderos responsables de la malversación millonaria a las arcas provinciales.

El caso

La investigación judicial se originó a mediados de 2023 tras un episodio insólito ocurrido en una sucursal céntrica del Banco Provincia, ubicada a metros de la Legislatura bonaerense.

Por aquel entonces, un cliente que se encontraba en el sector de los cajeros automáticos en plena madrugada advirtió la presencia de un hombre que realizaba múltiples extracciones de dinero utilizando decenas de tarjetas de débito diferentes.

Ante la sospecha, el testigo alertó a las autoridades policiales, quienes procedieron a la detención del individuo, identificado como Julio "Chocolate" Rigau. En su poder se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo y un fajo de tarjetas pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

La pesquisa posterior reveló que Rigau no actuaba solo y que el modus operandi se repetía todos los meses. Los titulares de las tarjetas eran, en su mayoría, empleados contratados que no prestaban servicios reales en la Legislatura o que, a cambio de mantener el beneficio de la obra social y los aportes jubilatorios, entregaban el plástico y la clave bancaria al puntero para que retirara el salario íntegro, cuyo monto superaba los 500 mil pesos.

Este esquema, que funcionaba de manera sistemática, expuso un mecanismo de desvío de fondos públicos que involucra a las máximas esferas del poder político bonaerense y que, según estimaciones periodísticas, representaría un desfalco cercano a los 4.000 millones de pesos.