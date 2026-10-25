Caso $LIBRA: las dudas tras la decisión de la justicia

El sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve investigados en el caso $LIBRA puso fin a la causa judicial, pero dejó numerosos interrogantes sin esclarecer.

Entre las principales incógnitas figura quién le proporcionó al Presidente el código necesario para comprar la criptomoneda que promocionó el 14 de febrero de 2025. Tampoco se identificó a los titulares de 74 billeteras que adquirieron tokens antes de su publicación y obtuvieron importantes ganancias.

Otra duda gira alrededor de un borrador encontrado en el celular del empresario Mauricio Novelli, que mencionaba un presunto acuerdo de cinco millones de dólares por el respaldo presidencial. El fiscal Eduardo Taiano descartó esa prueba al considerar que no se acreditó su envío.

También quedaron sin aclarar las comunicaciones entre los impulsores del proyecto y funcionarios del Gobierno, así como las transferencias realizadas por Hayden Davis el día de su reunión con Milei.

Las querellas cuestionaron que la investigación concluyera sin indagatorias ni testimonios clave.