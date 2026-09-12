Catamarca no desdobla sus elecciones locales

Con un escueto mensaje en la red social X, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil confirmó ayer que su provincia realizará las elecciones locales junto con las nacionales.

El argumento del mandatario es similar al que utiliza el gobierno de Javier Milei: busca reducir costos evitando dos comicios en jornadas distintas.

“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, expresó el dirigente del Partido Justicialista.

Explicó en esta línea que “esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”.

Con este marco, Jalil aseveró: “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales. Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente”.

La decisión confirma la buena sintonía entre Jalil y el Poder Ejecutivo, que quedó plasmada en transferencias por parte de Nación a la provincia y en el respaldo parlamentario del gobernador a los proyectos de La Libertad Avanza.

Un dato: en agosto, el mandatario mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, en su distrito. Se trató de una de las pocas actividades compartidas que tuvieron los funcionarios nacionales en una provincia.

Catamarca se suma así a un grupo reducido de provincias que optan por unificar su calendario electoral con el nacional, en un contexto donde la mayoría de los distritos avanza en sentido contrario. Tucumán fue el primer distrito en fijar una fecha propia para sus comicios, prevista para el 9 de mayo de 2027, mientras que Chubut también confirmó que desdoblará su votación local.

La decisión de Jalil marca un contraste con la estrategia electoral definida en Tucumán, donde Jaldo resolvió adelantar considerablemente la disputa provincial. El gobernador tucumano firmó en julio el decreto de convocatoria para celebrar las elecciones el domingo 9 de mayo de 2027. Ese día los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y autoridades comunales, mientras que la elección nacional quedará para meses después.

Tanto Jalil como Jaldo integran el grupo de gobernadores peronistas que han mantenido canales de diálogo y acuerdos puntuales con el Gobierno de Milei, aunque ahora adoptan caminos electorales distintos frente a 2027.

otros casos

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero impulsó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales de cara a 2027. La Constitución de esa provincia establece que la elección local debe realizarse de manera separada de la nacional.

Entre las provincias que tienen intenciones de desdoblar sus comicios se destacan Salta, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y San Juan. Tierra del Fuego, por su parte, está obligada por su Constitución a votar con al menos 90 días de diferencia respecto de la fecha nacional.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, Axel Kicillof se encaminaría esta vez a no desdoblar las elecciones bonaerenses y que sean simultáneas con las nacionales.