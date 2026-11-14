Causa ANDIS: detectan indicios de posibles ediciones en los audios

Discontinuidades abruptas, posibles puntos de corte y sonidos coincidentes entre distintos archivos. Una pericia de Gendarmería sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, detectó anomalías compatibles con posibles ediciones o procesamientos posteriores. El estudio, sin embargo, no pudo determinar el origen de esas irregularidades, precisar qué modificaciones se habrían realizado ni reconstruir eventuales operaciones de edición.

El hallazgo introdujo un nuevo eje de controversia en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. Las grabaciones contienen conversaciones atribuidas al exfuncionario en las que se describe un supuesto circuito de retornos y se menciona un presunto pago del 3 por ciento para Karina Milei. La defensa busca demostrar que ese material fue manipulado para impugnar su utilización como prueba.

El informe de Gendarmería, de 148 páginas, examinó 57 archivos. Entre sus conclusiones señaló que algunas anomalías acústicas resultan incompatibles con la hipótesis de una grabación continua sin procesamiento posterior. Pero dejó sin resolver una cuestión central: qué efecto habrían tenido esas posibles intervenciones sobre el contenido de las conversaciones.

Los peritos tampoco lograron confirmar que la voz perteneciera a Spagnuolo ni demostraron que las grabaciones fueran falsas o hubieran sido generadas mediante inteligencia artificial. En el archivo identificado como “La caja.m4a”, en particular, no detectaron indicios evidentes de manipulación.

LOS CORTES

El abogado del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios son falsos, contienen 18 microcortes y fueron modificados con inteligencia artificial. También afirmó que las grabaciones se obtuvieron en distintos lugares, a lo largo de varios meses, como parte de una operación de inteligencia destinada a alterar el orden constitucional.

La pericia identificó elementos compatibles con posibles cortes o procesamientos, pero no acreditó esas afirmaciones de la defensa. Por su parte, especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) cuestionaron la metodología y el alcance de las conclusiones.

Una de sus objeciones apuntó precisamente a la hipótesis de una reproducción y posterior regrabación. Señalaron que, pese a no haber sido demostrada, se utilizó para excluir el cotejo de la voz de los audios con la de Spagnuolo.

Los peritos oficiales habían invocado también limitaciones de calibración del programa Forensia v2.0 para no avanzar con la identificación. Para los expertos de la fiscalía, esas dificultades no impedían aplicar otros procedimientos reconocidos, como el análisis auditivo y las mediciones de la señal, aun cuando los resultados debieran expresarse con un menor grado de confianza.

La DATIP también objetó las conclusiones sobre una eventual generación artificial de las voces. Destacó que el propio informe había reconocido rasgos del habla humana espontánea: variaciones de entonación, pausas, repeticiones, cambios de velocidad y respiraciones audibles, sin detectar anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial.

Gendarmería indicó que carece de herramientas forenses validadas para detectar voces sintéticas en las condiciones examinadas. Los especialistas del Ministerio Público respondieron que esa es una limitación del laboratorio y que debieron evaluarse otras metodologías disponibles.

También cuestionaron que no se realizaran determinadas mediciones sobre las respiraciones y la forma en que se encadenan los sonidos al hablar. Sus disidencias quedaron incorporadas en un anexo: según afirmaron, no se les permitió volcarlas en las conclusiones del dictamen.

El informe dejó así indicios de posibles intervenciones sobre los archivos, pero sin precisar su naturaleza ni sus consecuencias. La discusión sobre las grabaciones sigue abierta: detectar señales compatibles con una edición no permitió establecer que se hubiera alterado el sentido de las conversaciones ni acreditar la falsificación denunciada por la defensa.