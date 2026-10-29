Causa ANDIS: el peritaje de Gendarmería determinó que los audios no son auténticos

Un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no pudo confirmar que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sean auténticos.

Según informaron, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. También remarcaron que en base al trabajo realizado no se pudieron asignar técnicamente las voces a las personas imputadas.

El análisis señaló que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre los factores mencionados, los especialistas indicaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de la instancia pericial.

En ese sentido, no se pudo descartar una eventual manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

La investigación se abrió tras la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos.

En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, aunque nunca estuvo imputada en la causa.

La causa seguirá bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación.