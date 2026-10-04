Causa Cuadernos: Cristina tenía obras de arte por U$S300.000

Pinturas, esculturas y objetos artísticos secuestrados en el departamento de Juncal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la vivienda de Florencia Kirchner, en la calle Moreno. El conjunto representa un patrimonio artístico estimado en unos 300 mil dólares.

Una auténtica coleccionista, una esteta que en el marco del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, quedó plasmado su gusto por estos objetos costosos en los videos de los allanamientos realizados en 2018 al departamento de Cristina Kirchner en la calle Juncal y a su casa de El Calafate.

Los documentos detallan obras de Roberto Aizemberg, Pedro Figari, Carlos Páez Vilaró, Mario Mollari, Nora Patrich, José Malanca y Renata Schussheim, entre otros artistas. Algunas piezas concentraban buena parte del valor de los 56 conjuntos relevados.

Las imágenes fueron presentadas por la fiscal general Fabiana León como prueba de la existencia de bóvedas que, según la acusación, funcionaron como “centros de acopio” de dólares y euros. Pero también mostraron el otro patrimonio, el “cultural”.

Dos tasaciones del Banco Ciudad incorporadas a la causa dan ese valor a lo hallado. Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos a contratistas del Estado.

Las tasaciones fueron realizadas en 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio. No incluyen las obras que había en la casa de El Calafate, lindera al hotel boutique Los Sauces, ni las que pudieran encontrarse en otros domicilios de la expresidenta.

Bonadio, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, ordenó también allanar el departamento de Florencia Kirchner, en Moreno al 1000, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se secuestraron otras obras de arte, entre ellas dos pinturas originales de Figari.

VALORES

Los especialistas del Banco Ciudad asignaron a las piezas de ambos departamentos un valor total de $7.716.500 de entonces. La suma surge de los $4.558.000 correspondientes a Juncal y los $3.158.500 de Moreno. Se estima que hoy serían unos 300 mil dólares.

Entre las obras de Juncal sobresale “Formas II”, de Roberto Aizemberg: un óleo sobre tabla de 93 por 55 centímetros, valuado en $2.400.000. Por sí solo, representaba más de la mitad del valor asignado a las piezas de ese departamento.

El inventario incluye trabajos de Hugo de Marciani, Hebert Roman, María Silvani, Eduardo Ledantes, Vittorio Cassini, Ercoli, Jaques Witjens, Ricardo Supisiche, Andrés Labaké, Giula Kosiche, J. Calvo, Mario Pérez, Martín Di Girolamo, Susana Cikurel y Gustavo Vázquez.

Otra de las piezas destacadas es “Familia”, de Mario Pérez, un óleo sobre tela de 150 por 120 centímetros, firmado y fechado. Fue tasado en $450.000. La obra “Gota”, atribuida en el documento a Giula Kosiche, recibió una valuación de $240.000.

La escultura “Cristina”, de Martín Di Girolamo, realizada en resina poliéster, de 28 centímetros de altura y fechada en 2011.