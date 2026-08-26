Un exTechint admitió pagos al segundo de Julio De Vido

Un exdirectivo de Techint reconoció haber entregado dinero en efectivo a Roberto Baratta, exmano derecha del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Ante el Tribunal Oral Federal 7 y durante una nueva jornada del juicio por el caso Cuadernos, Héctor Zabaleta confirmó seis pagos realizados en 2008 por un monto cercano al millón de dólares.

La declaración coincide con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registró en sus cuadernos las visitas de Baratta a oficinas de Techint y el retiro de “paquetes” entre junio y diciembre de ese año. Ante una pregunta de la fiscal Fabiana León, Zabaleta confirmó que se trataba de dinero y explicó que cada entrega rondaba entre 600.000 y 700.000 pesos.

El exejecutivo señaló además que había recibido instrucciones de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de Techint, para realizar las entregas. Según su relato, el objetivo era reunir una suma cercana al millón de dólares.

“Yo a Baratta le di dinero”, admitió Zabaleta durante su testimonio, en una declaración que volvió a poner bajo la lupa los pagos registrados en los cuadernos de Centeno. Baratta está acusado en el juicio como uno de los funcionarios que habrían participado del esquema de recaudación de dinero ilegal durante los gobiernos kirchneristas.

Tanto Zabaleta como Betnaza habían sido procesados durante la investigación del caso Cuadernos. Sin embargo, su situación judicial fue diferenciada de la de otros empresarios involucrados en el expediente, debido al contexto en el que se realizaron los pagos.

El dinero fue entregado en medio del conflicto que enfrentaba a Techint con el gobierno de Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica que pertenecía al grupo. La empresa buscaba que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera ante la administración de Hugo Chávez para resolver la situación y facilitar el regreso de trabajadores argentinos y sus familias.

La Justicia consideró que los pagos se produjeron en una situación de emergencia y por razones humanitarias, vinculadas con las gestiones para lograr el retorno de los empleados. Por ese motivo, los procesamientos de Zabaleta y Betnaza fueron posteriormente revocados y ambos terminaron sobreseídos, al igual que el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Por eso en la empresa resaltan que no se trató de “coimas” sino de “pagos indebidos”.

Queja de la defensa

“Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos delitos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”, se quejó la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta.

Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al planteo y Zabaleta fue confrontado por sus supuestas contradicciones.

“Cuando Luis me pide que haga esos pagos, yo hablé a la oficina mía del exterior [...] y dije que necesitaba en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares, en pesos”, recordó el testigo, y recordó que, para hacerse del dinero exigido, recurrió a un fondo en el que se acumulaban dividendos de la empresa. “Me lo dieron a mí y yo lo custodié para pagárselo a Baratta”, declaró.