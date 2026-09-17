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Había "muchos elementos de valor"

Causa Cuadernos: filtran un video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta

Por Redacción

En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018. 

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.

Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor.

Barrales afirmó que estuvo presente en el operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío, el cual se realizó junto a miembros de la Gendarmería Nacional y dos testigos. También dijo que el material fílmico y las fotografías fueron guardadas en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad” y entregadas a la autoridad judicial.

Al respecto de la puerta blindada, el comisario señaló que estaba en la que “supusimos era la habitación matrimonial, porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la expresidenta”.

“Estaba ahí atrás de la cama”, comentó. Según su testimonio, la misma daba a un vestidor o placard, y mientras inspeccionaban “se cerró” y fue nuevamente abierta por el secretario privado de Cristina Kirchner para continuar con el operativo.

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