Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otras nueve personas

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve investigados en la causa $LIBRA, abierta tras el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda promocionada por el mandatario en febrero de 2025. La resolución, conocida este viernes, hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que las conductas denunciadas no reunían los requisitos necesarios para configurar los delitos investigados.

La decisión judicial pone fin, en esta instancia, a una investigación que buscaba determinar si detrás de la promoción del criptoactivo existió una maniobra fraudulenta y si funcionarios nacionales habían intervenido para favorecer a sus impulsores. El fallo se produjo sin que ninguno de los acusados hubiera sido convocado a prestar declaración indagatoria y después de que la Cámara Federal apartara a los inversores que se habían presentado como querellantes.

En su resolución de 60 páginas, Martínez de Giorgi sostuvo que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas, entre ellas estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

El sobreseimiento también alcanzó al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como uno de los responsables del lanzamiento de $LIBRA; los organizadores del Tech Forum, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales; el empresario Julian Peh; los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino; y María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli.

El desplome que originó la causa

La investigación comenzó después de que Milei publicara, el 14 de febrero de 2025, un mensaje en su cuenta de X para promocionar el proyecto denominado Viva la Libertad Project. En aquella publicación, el Presidente presentó la iniciativa como un emprendimiento privado destinado a financiar pequeñas empresas argentinas y difundió la dirección digital necesaria para adquirir el token.

Tras el mensaje presidencial, la cotización de $LIBRA experimentó una suba extraordinaria, desde aproximadamente un centavo de dólar hasta un valor cercano a los cinco dólares. Sin embargo, pocas horas después se desplomó.

Según los antecedentes recogidos en el propio expediente, unas pocas billeteras virtuales habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas por la caída del valor del criptoactivo.

Pese a esa disparidad, el juez consideró que la existencia de ganancias concentradas en determinados operadores y pérdidas generalizadas entre los compradores no resultaba suficiente para acreditar una estafa.

Por qué la Justicia descartó la estafa

Uno de los principales argumentos del fallo fue que no se logró demostrar la existencia de un engaño deliberado destinado a provocar pérdidas económicas entre los compradores.

El fiscal Taiano sostuvo que el proyecto $LIBRA existió, que la criptomoneda fue efectivamente emitida y que las operaciones se desarrollaron mediante tecnología blockchain, que permite rastrear públicamente las transacciones.

También señaló que los acusados nunca garantizaron una rentabilidad determinada ni aseguraron la estabilidad de su cotización. En ese sentido, consideró que las operaciones se realizaron dentro del mercado de las denominadas memecoins, caracterizado por una elevada volatilidad y un fuerte componente especulativo.

Martínez de Giorgi coincidió con esa interpretación. Aunque reconoció que la investidura presidencial pudo otorgarle al proyecto una visibilidad especial e influir en la confianza de los inversores, sostuvo que esa circunstancia no demostraba por sí misma una maniobra fraudulenta.

El magistrado también descartó que la publicación presidencial constituyera un abuso de autoridad. Para ello tomó en cuenta un informe de la Oficina Anticorrupción, que había considerado que Milei actuó desde su cuenta personal y no mediante un acto institucional.