Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner presentaron una nueva prueba

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dieron este martes una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la presentación que realizaron en las Naciones Unidas (ONU) respecto a la condena por la causa Vialidad por la que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Beraldi fue el primero en hablar y anunció "la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente".

En esa línea, agregó que "esas tres toneladas de prueba (presentadas por la Fiscalía) fueron desvirtuadas" por lo que las "imputaciones fueron absolutamente falsas". En esa línea, remarcaron que "la sentencia es injusta".

Luego marcó que "la verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada" y fue ahí cuando dio a conocer la nueva evidencia, que según los letrados probaría la inocencia de la ex jefa de Estado.

Precisó que "un testigo de la fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso".

De acuerdo a la postura de la defensa, un detalle en la revisión financiera de los recursos modifica por completo el centro del debate. En el lapso bajo el período investigado, las partidas para infraestructura superaron los 2000 millones de dólares, pero la porción adjudicada al Grupo Austral de Lázaro Báez no alcanzó siquiera el 1 por ciento del total. Ante estas cifras, Beraldi argumentó que el decreto 54/2009 funcionó como una regla general para solventar trabajos viales y nunca operó como una herramienta diseñada para beneficiar de forma exclusiva a un contratista.

Por su parte, Valim elevó el tono al dimensionar el impacto de los nuevos papeles. El letrado internacional calificó el descubrimiento como “un giro decisivo”. Según su análisis, si en el pasado la defensa apuntó a desestimar los argumentos legales de la sentencia, en la actualidad los abogados aseguran la total ausencia de un respaldo en los hechos.

La evaluación de los números quedó en manos de un grupo de especialistas brasileños bajo la dirección de Antonio Correa de la Cerda, ex titular del Consejo Federal de Economía de aquel país. Los registros revelados en la rueda de prensa precisaron que la compañía en cuestión absorbió tan solo el 0,85 por ciento del presupuesto global. Al respecto, Valim sentenció: “Corroboramos de una manera técnica e incontestable que en verdad se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina”.