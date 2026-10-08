Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Causa Vialidad: rechazaron el intento de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el decomiso de sus bienes

Por Redacción

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró "inadmisibles" dos recursos de casación: el interpuesto por los hermanos Máximo y Florencia Kirchner, y el presentado por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Estos recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 del 14 de septiembre de este año, que había rechazado in limine las reposiciones deducidas contra el decreto del 26 de agosto. 

Los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera la queja vinculada con el decomiso.

Por su parte, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. cuestionaron que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.

La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible, es decir, no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite; tampoco los recurrentes demostraron un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior. 

Por último, la Cámara destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento había sido diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente.

De esa manera, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa 'Vialidad', por un monto actualizado de alrededor de $685.000 millones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?