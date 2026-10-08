Causa Vialidad: rechazaron el intento de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el decomiso de sus bienes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró "inadmisibles" dos recursos de casación: el interpuesto por los hermanos Máximo y Florencia Kirchner, y el presentado por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Estos recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 del 14 de septiembre de este año, que había rechazado in limine las reposiciones deducidas contra el decreto del 26 de agosto.

Los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera la queja vinculada con el decomiso.

Por su parte, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. cuestionaron que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.

La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible, es decir, no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite; tampoco los recurrentes demostraron un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior.

Por último, la Cámara destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento había sido diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente.

De esa manera, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa 'Vialidad', por un monto actualizado de alrededor de $685.000 millones.