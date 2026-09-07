Cavallo criticó la gestión económica del Gobierno

El exministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que el Gobierno de Javier Milei avanzó correctamente en materia fiscal, pero advirtió que todavía existen reformas pendientes para consolidar la estabilización y recuperar el crecimiento económico.

“Milei entendió y actuó bien en los temas fiscales”, señaló Cavallo, en diálogo con Clarín, aunque sostuvo que el Presidente dejó de lado parte de las propuestas que había planteado durante la campaña de 2023 para organizar un sistema monetario, cambiario y financiero que permitiera acelerar la recuperación.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido al régimen cambiario. Cavallo reclamó “eliminar completamente el cepo” y permitir el libre movimiento de capitales para personas y empresas. Según explicó, esa medida contribuiría a reducir el riesgo país y el costo del financiamiento.

También cuestionó el funcionamiento del RIGI, al considerar que sus beneficios especiales para determinados sectores contradicen parte de las ideas de libre mercado que Milei defendía antes de llegar al Gobierno. “El RIGI confundió a Milei”, afirmó.

Cavallo puso además el foco en la falta de reactivación y advirtió sobre el riesgo de que la población deje de respaldar las políticas económicas si no percibe mejoras en sus ingresos y en el empleo. “Más importante que cuánto de rápido baje la inflación es que haya reactivación del mercado interno y que el ritmo de crecimiento no sea 3% sino que Argentina crezca al 6%, 7% u 8%”, sostuvo.

El exministro también criticó la composición del ajuste fiscal. “No puede ser que los mayores ajustes se hagan en áreas como el PAMI o como áreas de discapacidad”, dijo, y planteó que el Gobierno debería buscar otros sectores donde realizar recortes con menor impacto social.

Respecto del dólar, Cavallo aclaró que no cuestiona directamente su manejo, sino que propone profundizar la liberalización cambiaria. “No hago críticas, hago sugerencias para implementar las ideas que pregonaba Milei en la campaña electoral”, afirmó.

Sobre las reservas, sostuvo que el Banco Central debería aprovechar el superávit comercial para comprar más divisas y afirmó que “no tiene sentido” evitar la emisión de pesos cuando la compra de reservas contribuye a reducir el riesgo país.

Cavallo consideró que la inflación continuará descendiendo, pero sostuvo que el objetivo central no debería ser únicamente alcanzar una tasa cada vez menor. Para el exministro, la consolidación del programa dependerá de combinar estabilización, inversión, financiamiento y crecimiento económico.

“Yo le deseo a Milei que tenga éxito no por Milei mismo sino por el país”, afirmó. Según Cavallo, Argentina atraviesa una oportunidad para comenzar un período de crecimiento sostenido, pero advirtió que las políticas actuales podrían revertirse si la población no percibe una mejora concreta en su calidad de vida.