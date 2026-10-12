Cavallo elogió un informe con críticas al plan económico de Caputo

Domingo Cavallo volvió a cuestionar aspectos del programa económico del gobierno de Javier Milei al calificar de “excelente” un informe que advierte sobre las dificultades para reactivar la actividad, el encarecimiento del crédito y los riesgos vinculados al financiamiento de la deuda. El análisis, elaborado por Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, plantea que el rumbo iniciado en diciembre de 2023 puede sostenerse, aunque requiere modificaciones para corregir desequilibrios que afectan a distintos sectores de la economía.

El respaldo del exministro de Economía al documento, difundido en su blog personal, vuelve a poner en discusión la estrategia que lleva adelante Luis Caputo. Las observaciones no apuntan necesariamente a abandonar el programa de estabilización, sino a revisar algunas de sus herramientas ante el debilitamiento del consumo, la inversión y el empleo.

El trabajo de Vasconcelos advierte que la incertidumbre política y el adelantamiento de la discusión electoral pueden profundizar los problemas económicos. En particular, señala que el ajuste habría excedido lo necesario en algunos sectores vinculados al mercado interno, una situación que define como un “sobreajuste” y que contrasta con el desempeño de actividades exportadoras, como el agro, la minería y los hidrocarburos.

Uno de los principales cuestionamientos del informe es la evolución de la inversión, que habría retrocedido a un ritmo cercano al 10% anual en la segunda etapa del ajuste, caracterizada por una política monetaria más restrictiva. Según el análisis, el endurecimiento de las condiciones financieras redujo las posibilidades de recuperación de la actividad y contribuyó a debilitar el consumo.

El documento también identifica una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras los sectores energético y minero cuentan con acceso al financiamiento en dólares, demanda internacional y beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), buena parte de las empresas orientadas al mercado interno enfrenta dificultades para competir, invertir y sostener el empleo.

A esa situación se suma la pérdida de dinamismo del crédito, con tasas elevadas y mayores dificultades para los deudores. Vasconcelos advierte que el encarecimiento de los préstamos, junto con el aumento de la morosidad, limita las posibilidades de recuperación del consumo y afecta especialmente a las actividades que dependen de la demanda doméstica.

El economista sostiene que una reducción de la presión tributaria en los distintos niveles del Estado podría contribuir a aliviar los costos financieros y mejorar las condiciones para la reactivación. También plantea la necesidad de establecer mayor previsibilidad sobre la evolución de las tasas de interés y la política monetaria.