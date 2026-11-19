El enfrentamiento público entre el presidente Javier Milei y Domingo Cavallo sumó un nuevo y tenso capítulo este miércoles, luego de que el ex ministro de Economía saliera al cruce de las duras críticas lanzadas por el jefe de Estado.

A través de una publicación en su blog oficial, el "padre de la convertibilidad" cuestionó el radical cambio de postura del mandatario sobre las crisis económicas argentinas y aseguró que el libertario "ahora piensa como los populistas de izquierda".

La réplica del exfuncionario surgió pocas horas después de que Milei, durante su disertación en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, lo acusara de poseer un "prontuario de expropiaciones".

En ese evento, el libertario había repasado la estatización de la deuda privada de 1982, el Plan Bonex y el corralito de 2001 para diferenciarse de las gestiones pasadas y sostener que su administración eligió limpiar el balance de la autoridad monetaria sin "robarle a la gente".

Lejos de esquivar la confrontación, Cavallo apeló al archivo y acompañó su texto con un fragmento de Demoliendo Mitos, el ciclo que Milei conducía en redes sociales en 2020.

En aquel entonces, el líder de La Libertad Avanza (LLA) presentaba a su entrevistado como "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina" y reivindicaba tanto el plan de estabilización de los años noventa como la reforma del Estado impulsada durante el menemismo.

En el video desempolvado por el ex ministro, el actual mandatario también justificaba el desembarco de Cavallo en el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, momento en el que lo calificaba como un "patriota" por asumir en un contexto crítico.

Frente a ese contraste, el economista lanzó una pregunta irónica en su publicación: "¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?".

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Según el análisis de Cavallo, la lectura actual del jefe de Estado sobre los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide exactamente con los argumentos con los que "la izquierda y los populistas siempre me atacaron".

Asimismo, advirtió que el giro discursivo del Presidente no le preocupa a título personal, sino por el impacto institucional que genera al "acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales".

La respuesta de Milei: "No tiene autoridad moral"

En la entrevista que brindó a A24, Milei volvió a apuntar contra el ex ministro de Economía al decir que "Cavallo es el responsable del corralito. Además no pega una".

En ese marco, sostuvo que "No tiene autoridad moral para hablar porque él nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el 82, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos y le exigió a Menem que haga el plan Bonex".

Detrás de este cruce de reproches históricos subyace una profunda grieta respecto del rumbo económico presente, centrada en el esquema cambiario y la administración del dólar.

El detonante inmediato de la furia oficial fue una reciente exposición de Cavallo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde alertó que el Gobierno corre el riesgo de que "se le destartale todo" antes de las elecciones de 2027 si no corrige su política monetaria.