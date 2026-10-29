Cavallo volvió a criticar el programa económico

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó el actual programa económico del presidente, Javier Milei, pidió la liberalización total del mercado y comprar reservas, al tiempo que sugirió que es necesario impulsar un “cambio de expectativas” para lograr la reactivación de la economía.

Asimismo, afirmó que el Gobierno maneja el tipo de cambio como el kirchnerismo lo hacía con los precios a través del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El exfuncionario sostuvo que Milei es el verdadero ministro de Economía y consideró que el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, es víctima de esta situación. “Es el momento de acumular más reservas. Si se acumulan más reservas va a bajar el riesgo país y las expectativas de devaluación van a tender a desaparecer. Con eso, la economía va a empezar a funcionar como una economía libre y la gente podrá entender como es la política monetaria”, señaló Cavallo.

“Es Milei, no Caputo”

En una entrevista radial, el exministro criticó a quienes sostienen que “no se puede emitir para comprar reservas”. Cavallo afirmó “hay un desconcepto que no es de Caputo, sino que es de Milei; no nos engañemos”.

“Las ideas (libertarias) que tiene Milei no son consecuentes con una organización monetaria, cambiaria y financiera como la que está llevando a cabo”, insistió el exministro.

En esa línea, enfatizó que a su juicio “se la está imponiendo, tanto al Banco Central como a Caputo”.

Cavallo consideró que el Gobierno aún está a tiempo de tomar medidas que le permitan a Milei lograr la reelección. En ese sentido subrayó que el presidente debe “ocuparse de cambiar las expectativas” reformando por completo el esquema cambiaria, monetario y financiero.

“Si fueran capaces de entender cómo se organiza una economía libre y el respeto de los derechos de propiedad no correrían riesgos en tomar estas medidas”, sostuvo.

“Milei tiene que ocuparse de cambiar las expectativas. El cree que es cuestión de predicar una ideología. Si siguen las cosas así no sé si va a ganar la elección”, señaló Cavallo.

Y calificó como “una burrada” el hecho de haber levantado el cepo para las personas y no para las empresas y pidió que se levante para “para todos”.

Por otra parte, sugirió que los beneficios del RIGI debieran extenderse a toda la economía. “Libertad cambiara es que el que genera la divisa sea el dueño y el que quiera comprar que vaya al mercado de cambios. Al fin y al cabo hoy manejan el tipo de cambio como manejaba los precios Moreno”, remató.

A su vez, pidió que haya un plan programado de compra de dólares que sea conocido por todos y con reglas claras.