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Política y Economía

Cayeron fuerte los patentamientos en agosto

Se registró un 19,1% menos respecto de igual mes del año pasado

Por Redacción

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, lo que representó una caída del 19,1% respecto del mismo mes de 2025. En la comparación con julio, el retroceso fue del 1,5%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año alcanzó las 385.091 unidades, un 13,3% menos que en igual período de 2025.

Pese a la baja interanual, el promedio diario de patentamientos creció 3,4% respecto de julio, favorecido por una mayor dinámica comercial, aunque agosto contó con un día hábil menos, en el marco de un mercado que continúa mostrando una demanda moderada y un comportamiento selectivo por parte de los compradores.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, aseguró que el sector continúa trabajando para sostener la actividad y confió en que una mejora de la economía impulse las ventas en los próximos meses. "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados. Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte", completó Beato.

En el desglose por segmentos, los automóviles sumaron 29.759 patentamientos, con una baja interanual del 18,6%. Los comerciales livianos alcanzaron las 11.993 unidades, un 21,1% menos que un año atrás, mientras que los comerciales pesados registraron 1.549 unidades, con una caída del 25,6%.

Entre las marcas de vehículos livianos, Toyota volvió a liderar el mercado con 7.247 unidades y una participación del 17,4%. La siguieron Volkswagen, con 5.184 patentamientos, y Fiat, con 4.718.

Por provincias, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de patentamientos con 11.872 unidades, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (8.557), Córdoba (4.795) y Santa Fe (4.301).

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