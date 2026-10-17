Cayeron las acciones argentinas y el riesgo país volvió a tocar máximos de 2026

El riesgo país de la Argentina cerró este viernes en 648 puntos básicos, según el índice que elabora diariamente el banco de inversión JP Morgan.

El índice, que mide el diferencial de tasa de los bonos locales frente a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, consolidó una marcada tendencia al alza al tocar este techo intrahorario.

Con esta última variación, el indicador acumuló una suba significativa en las pasadas jornadas, un comportamiento que encendió señales de cautela y modificó las estrategias entre los principales operadores de la City porteña.

La escalada directamente vinculada a la floja performance de los títulos soberanos de deuda en el exterior. Los bonos argentinos emitidos en dólares cotizaron con signo negativo en los mercados internacionales, arrastrados por una corriente vendedora que afectó de manera uniforme a los activos emergentes.

En el detalle de la rueda, las mayores pérdidas se concentraron en las herramientas reguladas bajo ley extranjera (Globales), aunque los títulos de legislación local (Bonares) también replicaron la tendencia bajista. Este retroceso generalizado erosionó las ganancias acumuladas a principios de la semana y recortó las paridades de los papeles más negociados.

Sobre el cierre de la jornada bursátil, la plaza local exhibió un clima de marcada expectativa de cara a las próximas ruedas de operaciones.

El mercado aguarda nuevas señales oficiales respecto al programa financiero y la acumulación de reservas para determinar si el índice de JP Morgan iniciará un sendero de estabilización o continuará su racha alcista.

El dólar pegó un salto sobre el cierre de la semana y finalizó en $1.518

El dólar mayorista pegó un salto en su cotización sobre el cierre de la semana y cerró la última jornada hábil en los $1.518.

De acuerdo a la información relevada por la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio registró un aumento de cinco pesos o el equivalente a 0,33%, en medio de un contexto internacional más adverso.

El dólar mayorista venía de una semana en la que prácticamente no había registrado variaciones en el precio de su cotización, manteniéndose estable en los $1.513.

Así, cerró el viernes con una brecha de $418,17 o 27% contra el límite superior de la banda cambiaria impuesta por el Banco Central (actualmente en $1.936,17).

Por su parte, el dólar oficial o minorista culminó la semana vendiéndose a un valor de $1.535 en la pizarra del Banco Nación, lo que significó un aumento de cinco pesos o 0,33%.

El dólar “blue” operó estable en $1.545, sin recibir variaciones en la cotización de su precio.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP se movió en los $1.543, con una suba de 0,03%, y el Contado Con Liquidación (CCL) cerró a $1.620,1 (+0,17%).

El Banco Central moderó la compra de dólares

La autoridad monetaria cerró el viernes con una compra de US$68 millones dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC), un monto que quedó por debajo del resto de los días previos.

En total, desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA lleva comprados US$ 15.550 millones en el mercado mayorista. El objetivo es acumular hasta US$ 20.000 millones previo al año electoral, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Solamente en octubre adquirió US$ 982 millones, un monto que más que duplicó al de septiembre (US$ 474 millones).

En agosto había comprado US$ 768 millones; en julio, US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; en mayo, US$ 2.596 millones; en abril, US$ 2.769 millones; en marzo, US$ 1.671 millones; en febrero, US$ 1.557 millones; y en enero, US$ 1.158 millones.

El nivel de las reservas terminó la semana con una suba en el stock diario de US$ 196 millones hasta los US$ 50.236 millones, consolidándose por encima de la barrera de los US$ 50.000 millones.