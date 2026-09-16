Cayeron las reservas del Central por debajo de los U$S50.000 millones

En un contexto donde las compras de dólares vienen moderándose, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron y culminaron por debajo de los U$S50.000 millones.

La autoridad monetaria continuó con la baja intervención dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC). Ayer se hizo de U$S14 millones en el mercado mayorista. Así, desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA lleva adquiridos U$S14.232 millones.

Por el momento, septiembre viene siendo el mes con el menor nivel de compras de 2026: al cierre de la jornada lleva comprados U$S183 millones. El promedio diario también se encuentra por debajo de agosto, donde en el octavo mes alcanzaba los U$S38 millones frente a los U$S14 millones en septiembre.

Frente a este panorama, las reservas internacionales terminaron por debajo de los US$ 50.000 millones. La baja en el stock diario fue de U$S458 millones, pasando de los U$S50.411 millones a los U$S49.953 millones.

En cuanto al dólar al público, estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en esa cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto. El mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510.

Además, fue otra jornada negativa para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares extendieron la sangría. El riesgo país amplió su repunte y volvió a superar los 500 puntos básicos.

En tanto, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior también arrojaron mayoría de caídas.

En ese marco, los bonos soberanos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) operaron con rojos generalizados de hasta 0,88% de la mano del Global 2041.

En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) también registraron un pleno de negativos con el Bonar 2035 a la cabeza (-1,34%).

El riesgo país argentino trepó otros 13 puntos básicos (+2,6%) y alcanzó las 506 unidades.

Por otra parte, las acciones y los ADRs de empresas que operan en Wall Street cayeron mayoritariamente, encabezadas por Bioceres Crop (-5,5%), MercadoLibre (-3,8%) y el certificado de Grupo Financiero Galicia (-1,9%).

En el otro extremo, YPF subió 2,3% y algunas energéticas acompañan el movimiento, en un escenario global favorable a partir de la suba en los precios del petróleo.

En la bolsa local, el índice S&P Merval perdió 0,2% a 3.083.970,28 puntos en pesos.

En tanto, medido en dólares, el selectivo local retrocedió 0,4% a 1.928,36 puntos. Las acciones operaron con mayoría de caídas, lideradas por Cresud (-2,1%).

Fuentes del mercado indicaron que los activos bancarios continúan presionados, al tiempo que la dinámica de los papeles bancarios permanece atada a la suerte del Brent que se acerca a los U$S110.