Cayeron las reservas tras un pago al Fondo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cortar con la racha de compra de dólares y, en paralelo, cayeron las reservas debido al pago que tenía pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las reservas internacionales volvieron a registrar una contracción en el stock diario de U$S600 millones: pasaron de U$S48.845 millones a U$S48.245 millones.

Parte de la caída estuvo influenciada por el pago que tenía pactado el Gobierno hacia el FMI, en concepto de intereses, que ascendían a los U$S793 millones.

La autoridad monetaria volvió a cortar por tercera vez su intervención dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC), como producto de la suba que viene registrando el dólar mayorista. Actualmente cotiza por encima de los $1.525 para la venta.

El BCRA se encaminaba a entablar su decimotercera rueda consecutiva con compras dentro del mercado mayorista.

Era la segunda vez que reiniciaba con este esquema, tras haber cortado una de 27 y la principal (que superaba los 100 días).