Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
DÓLAR EN ALZA

Cayeron las reservas y sube más el riesgo país

Archivo

Por Redacción

A pesar de haber comprado más dólares, las reservas del Banco Central (BCRA) siguen cayendo y volvieron a posicionarse por encima de los U$S48.000 millones, cerrando en U$S48.933 millones.

La autoridad monetaria llegó a las 12 ruedas consecutivas con compras de divisas, aunque mantiene el bajo volumen para que el dólar no siga escalando.

En concreto, compró U$S6 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), U$S1 millón menos respecto a la jornada previa. Así, el saldo de septiembre llega a los U$S224 millones, muy por debajo del resto de los meses previos, y el saldo promedio diario llega a los U$S14 millones.

El riesgo país subió a 566 puntos básicos y aumuló su octava alza consecutiva, en un mercado donde los bonos de la deuda argentina no logran hacer pie,

Ese indicador clave alcanzó su mayor nivel en cinco meses.

Además, el S&P Merval perdió 1% en pesos y 1,3% medido en dólares, por lo que completó su cuarta rueda seguida en terreno negativo.

El dólar blue llegó a $1.560, un nivel récord. En tanto, el mayorista operó a $1.516, pero marcó un nuevo máximo casi sobre el final de la rueda a $1.518.

El dólar minorista, en el Banco Nación operó en $1.535 para la venta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?