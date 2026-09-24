Cayeron las reservas y sube más el riesgo país

A pesar de haber comprado más dólares, las reservas del Banco Central (BCRA) siguen cayendo y volvieron a posicionarse por encima de los U$S48.000 millones, cerrando en U$S48.933 millones.

La autoridad monetaria llegó a las 12 ruedas consecutivas con compras de divisas, aunque mantiene el bajo volumen para que el dólar no siga escalando.

En concreto, compró U$S6 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), U$S1 millón menos respecto a la jornada previa. Así, el saldo de septiembre llega a los U$S224 millones, muy por debajo del resto de los meses previos, y el saldo promedio diario llega a los U$S14 millones.

El riesgo país subió a 566 puntos básicos y aumuló su octava alza consecutiva, en un mercado donde los bonos de la deuda argentina no logran hacer pie,

Ese indicador clave alcanzó su mayor nivel en cinco meses.

Además, el S&P Merval perdió 1% en pesos y 1,3% medido en dólares, por lo que completó su cuarta rueda seguida en terreno negativo.

El dólar blue llegó a $1.560, un nivel récord. En tanto, el mayorista operó a $1.516, pero marcó un nuevo máximo casi sobre el final de la rueda a $1.518.

El dólar minorista, en el Banco Nación operó en $1.535 para la venta.