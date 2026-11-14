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Cayó el riesgo país y mejoran las acciones y los bonos

Por Redacción

El mercado argentino cerró la semana corta con la primera caída semanal del riesgo país en aproximadamente un mes, acompañada por una recuperación de los bonos soberanos en dólares que permitió moderar parte de las pérdidas acumuladas desde octubre.

Las acciones también terminaron en terreno positivo, aunque con una mejora más limitada: el MSCI Merval avanzó apenas un 0,6% semanal en pesos, sostenido por el rebote del 2,5% registrado durante la rueda de ayer.

El dólar mayorista bajó dos pesos, a 1.543,50 pesos. El dólar al público permaneció a $1.570 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, también a 1.570 pesos.

El Banco Central absorbió U$S40 millones en el mercado, el 6,4% del volumen operado en el spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en U$S516 millones, a 49.594 millones de dólares.

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