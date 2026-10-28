Cerca de Bullrich hablan de una candidatura

El legislador porteño Juan Pablo Arenaza (La Libertad Avanza) afirmó ayer que Patricia Bullrich mantiene “intacta” su aspiración de ser presidenta y señaló que “en marzo se define” una eventual candidatura para 2027.

“Eso se verá en marzo, en marzo o abril se discutirá”, afirmó el legislador, un dirigente estrechamente vinculado a la actual senadora de La Libertad Avanza y ex jefe de campaña de Bullrich en anteriores contiendas electorales.

Arenaza, quien dejó el PRO y pasó a las filas de La Libertad Avanzo junto con Bullrich en mayo de 2025, aseveró que la senadora no hará nada para perjudicar al Gobierno de Javier Milei.

Aseguró que Bullrich “conserva intacta” su aspiración presidencial, pero aclaró que esa aspiración no supone una decisión de competir en las próximas elecciones. “Ella ha dicho que ella no va a hacer nada para dañar este proceso”, remarcó.

Ante la consulta sobre una eventual interna presidencial entre Milei y Bullrich, Arenaza evitó descartar esa alternativa, aunque supeditó cualquier decisión a la continuidad de las PASO y a un acuerdo político.

“Si hay consenso, si es lo que todos deciden, si es la estrategia de la mayoría, bueno, será así. La verdad que yo no puedo contestar eso hoy”, respondió.

El legislador sostuvo que los dirigentes del oficialismo deberán evaluar las herramientas electorales y las candidaturas más competitivas. “Se juntarán todos y verán cuál es el mejor camino”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Arenaza defendió los cuestionamientos públicos de la senadora al Presidente y rechazó que constituyan una crisis dentro del oficialismo. “Son diferentes, tanto Patricia como el Presidente, y expresan electorados diferentes”, sostuvo.

“Pensar que Patricia se va a quedar callada por cosas que ella siente que están mal es no conocer a Patricia”, afirmó y señaló que la ex ministra de Seguridad ha marcado diferencias en los distintos gobiernos de los que participó y que sus votantes esperan que mantenga esa conducta.

El legislador también consideró que el mandatario debería modificar algunas de sus expresiones públicas y aseguró que Bullrich ya conversó con él sobre ese asunto. “No es ninguna crisis, es expresar una opinión diferente nada más”, insistió.

Además, defendió la tarea parlamentaria de la senadora y vinculó su respaldo al Gobierno con el avance de las iniciativas del Ejecutivo. “Si ella le quisiera hacer daño al Gobierno, esas leyes no salen”, sostuvo.