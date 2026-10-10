Cerraron casi 10.000 empresas en los primeros 7 meses del año

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante julio se registró una reducción neta de 948 empleadores y 3.485 puestos de trabajo formales. Desde noviembre de 2023, la cantidad de unidades productivas con trabajadores registrados cayó un 6,3%, mientras que el empleo se contrajo un 4,4%.

Con este resultado, durante los primeros siete meses del año se contabilizaron 9.682 empleadores menos, una contracción del 1,98% respecto del cierre de 2025.

La cantidad de empresas empleadoras en Argentina volvió a disminuir durante julio de 2026. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el país registró una caída neta de 948 empleadores, lo que representa una reducción mensual del 0,2%.

El deterioro también se refleja en la comparación con noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei. Desde entonces, la cantidad de empleadores registrados pasó de 512.357 a 480.067, lo que representa una disminución de 32.290 unidades productivas, equivalente al 6,3%.

La caída estuvo acompañada por una reducción del empleo formal. Solo en julio se perdieron 3.485 puestos de trabajo registrados, mientras que el retroceso acumulado desde noviembre de 2023 alcanzó los 437.611 empleos.

En ese período, la cantidad de trabajadores declarados dentro del sistema de riesgos del trabajo pasó de 9.857.173 a 9.419.562, una disminución del 4,4%.

Menos empleadores y trabajadores registrados

Los datos muestran que la reducción proporcional de empleadores fue mayor que la pérdida de puestos de trabajo. Mientras la cantidad de unidades productivas disminuyó un 6,3% desde noviembre de 2023, el empleo registrado retrocedió un 4,4%.

Estas cifras reflejan una contracción sostenida del universo de empresas y otras unidades productivas que declaran trabajadores ante el sistema de riesgos del trabajo.

La tendencia se mantuvo durante 2026, con una pérdida acumulada de casi 9.700 empleadores en los primeros siete meses, en un contexto de dificultades para distintos sectores de la actividad económica.

La industria y la construcción siguen por debajo de 2025

Los últimos indicadores de actividad económica muestran resultados dispares. Aunque las estimaciones privadas anticipan una recuperación de al menos el 1% durante agosto, ese crecimiento no alcanzaría para compensar completamente el retroceso registrado en julio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial creció un 1,9% mensual en agosto, pero se ubicó un 3,2% por debajo del mismo mes de 2025.

Por su parte, la construcción avanzó un 0,4% respecto de julio, aunque registró una caída interanual del 4,4%.

En tanto, los indicadores preliminares de septiembre presentan señales mixtas, por lo que todavía no permiten confirmar una recuperación sostenida.

De esta manera, la reducción de empleadores y puestos de trabajo registrados continúa siendo uno de los principales indicadores de las dificultades que atraviesa la economía argentina, incluso en meses en los que algunos sectores muestran mejoras puntuales de actividad.

La actividad de la construcción y la producción industrial manufacturera registraron nuevas caídas interanuales en agosto, según los informes difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una baja del 4,4% respecto de agosto de 2025, mientras que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) retrocedió 3,2% en la misma comparación.

En el caso de la construcción, el resultado de agosto llevó a que el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 se ubicara 0,8% por encima del mismo período del año anterior. En la comparación mensual, en tanto, la serie desestacionalizada mostró una suba de 0,4%, mientras que la tendencia-ciclo presentó una disminución de 1,1%.