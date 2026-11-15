Cerraron casi 10.000 empresas solo este año

Las estadísticas oficiales más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 el universo de empresas con al menos un trabajador registrado pasó de 489.749 a 479.928. La diferencia es de 9.821 empresas menos, lo que representa una caída de 2,0% en ocho meses.

El balance por sectores muestra un movimiento desparejo. De los 20 rubros que releva la estadística, 14 terminaron agosto con menos empresas que en diciembre y seis con más. Sumadas, las bajas alcanzan 10.906 empresas, mientras que las altas suman 1.085. De esa diferencia surge el saldo negativo de 9.821.

La estadística contempla únicamente a las empresas registradas que tienen al menos un trabajador formal, con cobertura de ART. No están incluidas las empresas unipersonales y pueden existir casos en los que las firmas sigan funcionando, pero no hayan tenido trabajadores cubiertos en el mes de medición. Por eso, la cifra debe leerse como un saldo neto de empresas empleadoras: surge de restar las que dejaron de figurar a las que se incorporaron.