Chascomús compactará 1.123 vehículos retenidos en operativos de tránsito

La Municipalidad de Chascomús compactará en los próximos días 1.123 vehículos retenidos en controles de tránsito entre 2017 y junio de 2025, como parte del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO). El procedimiento alcanzará a 997 motos, 101 autos y 25 vehículos quemados que permanecen en depósitos municipales.

La medida se llevará adelante en el marco de la Ley 26.348 y alcanzará a los rodados cuyos propietarios no regularizaron su situación ni los retiraron dentro de los plazos establecidos. Antes de avanzar con la disposición final, el municipio completó las instancias administrativas correspondientes, efectuó las notificaciones y cumplió con los períodos legales previstos para que los vehículos pudieran ser recuperados.

Una vez agotadas esas instancias, las unidades quedan definitivamente inhabilitadas para volver a circular, según informó El Cronista de Chascomús. Actualmente, los vehículos permanecen alojados en los depósitos municipales a la espera de ser compactados.

El procedimiento estará a cargo de una empresa que realizará las tareas de descontaminación y prensado. Como forma de pago, recibirá una parte de la chatarra obtenida, por lo que la operación no implicará un gasto adicional para la Municipalidad. El material restante será entregado a la Cooperadora del Hospital Municipal San Vicente de Paul.

Además de permitir la disposición final de los vehículos, la medida busca reducir la cantidad de unidades almacenadas en los depósitos de custodia, que se encuentran saturados. De esta manera, el municipio pretende liberar espacio y evitar que vuelvan a acumularse rodados retenidos por infracciones de tránsito.

La permanencia prolongada de vehículos en desuso puede generar focos de contaminación, riesgos de incendio y una ocupación sostenida de suelo municipal. Ante esta situación, la administración local proyecta realizar nuevas compactaciones de forma periódica para evitar que los depósitos vuelvan a saturarse.