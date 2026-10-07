Chascomús pone a la ciencia al servicio del campo: qué mostró la Chacra Experimental

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó el cierre de la primera jornada de la quinta edición de la Semana de Tranqueras Abiertas en la Chacra Experimental Chascomús, donde destacó la importancia de estos espacios públicos para acercar el conocimiento científico y tecnológico a las necesidades de productores y productoras.

Durante el encuentro, estudiantes, productores, profesionales e integrantes de distintas instituciones vinculadas al sector recorrieron los módulos productivos de la chacra y conocieron las diferentes líneas de investigación y experimentación que se desarrollan en el establecimiento.

"Para nosotros, desde la Provincia de Buenos Aires, son fundamentales estos espacios, las Chacras Experimentales son espacios de innovación y también de capacitación, donde muchos de los módulos productivos nos sirven para que el conocimiento llegue de mejor manera a los productores, una manera más sencilla", señaló Rodríguez.

La Chacra Experimental Chascomús tiene una superficie de 700 hectáreas y trabaja principalmente en agricultura, forrajeras, ganadería, lechería y productos biológicos. Además, desarrolla investigaciones básicas y aplicadas, actividades de extensión y capacitación, y articula con universidades, el INTA y otros actores del sistema científico-tecnológico.

En ese marco, el ministro remarcó la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del sector agropecuario bonaerense. "Nosotros estamos muy convencidos de que para garantizar y mejorar siempre la competitividad del sector agropecuario necesitamos de la ciencia y la tecnología", sostuvo.

La jornada también puso el foco en la necesidad de distribuir las capacidades científicas y tecnológicas en distintos puntos de la provincia. "A veces la ciencia y la tecnología se hacen sólo en algunos lugares. Creo que Chascomús se está consagrando como un polo científico-tecnológico, y todo lo que podamos aportar desde acá, bienvenido", afirmó Javier Rodríguez.

Entre las principales líneas de trabajo de la unidad se encuentran la evaluación de sistemas agrícolas, el manejo de cultivos y forrajeras, la eficiencia productiva de sistemas ganaderos, la recría, la nutrición animal y el manejo de rodeos bovinos. También cuenta con un módulo demostrativo de lechería y realiza ensayos vinculados al uso de productos biológicos y promotores de crecimiento.

El trabajo de la chacra se complementa con jornadas técnicas, actividades de extensión y recorridas destinadas a productores, profesionales y estudiantes. En relación con estos encuentros, Rodríguez destacó el intercambio entre los distintos actores que participan de las actividades.

"Se que hay estudiantes, productores y varias instituciones, del Intech, del INTA y de la Facultad de Agronomía. Ese momento de intercambio informal también es fundamental y hace a la conformación de esta idea de la Chacra como un lugar de vinculación tecnológica y de desarrollo del conocimiento", expresó.

La Semana de Tranqueras Abiertas se extenderá hasta el viernes 9 de octubre en las 16 Chacras Experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario. La propuesta busca mostrar los avances de las distintas líneas de investigación e innovación, fortalecer los vínculos con los sectores productivo y científico y acercar a las comunidades rurales el trabajo que se realiza en cada territorio.

Durante la jornada, Rodríguez también invitó a participar de una nueva edición de Posta de Sabores, que se realizará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, de 10 a 21, en el Parque Libres del Sur de Chascomús, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con más de 60 productores y emprendimientos, que ofrecerán alimentos artesanales y regionales, panificados, mieles, dulces, chacinados, conservas, bebidas, licores, cervezas artesanales y opciones veganas. También habrá un sector gastronómico con food trucks, clases de cocina en vivo, música y espectáculos para toda la familia.