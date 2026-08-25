Chile protesta contra Argentina por la soberanía del estrecho de Magallanes

El gobierno de Chile anticipó que enviará una nota de protesta a la Cancillería argentina luego de las declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, acerca de la soberanía sobre el estrecho de Magallanes.

El funcionario argentino había planteado el último domingo, durante un programa de streaming, la necesidad de reforzar la presencia en esa zona. “Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, afirmó.

Las palabras generaron una rápida respuesta de las autoridades chilenas. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, remarcó que la soberanía de su país sobre el estrecho está respaldada por los acuerdos suscriptos con Argentina. “La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo Pérez Mackenna, según informó el medio chileno La Tercera.

Aunque se encontraba realizando una gira oficial por Vietnam, el canciller chileno volvió a cuestionar los dichos del militar argentino y pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras al momento de referirse a cuestiones vinculadas con la soberanía. “Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.

Qué establecen los tratados entre Argentina y Chile

La posición expresada por el gobierno chileno se apoya en dos acuerdos que definieron los límites australes entre ambos países. El Tratado de 1881, conocido también como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes y estableció la neutralización perpetua del paso. El acuerdo también garantizó la libre navegación para los barcos de todas las naciones.

Más de un siglo después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó de manera definitiva los límites australes entre Argentina y Chile. El convenio reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena y puso fin a las divergencias existentes sobre su boca oriental.

El estrecho se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y distintas islas australes. Su navegación comenzó en 1520, cuando fue recorrido por primera vez por el explorador portugués Fernando de Magallanes, quien se encontraba al servicio de España. Su valor estratégico y comercial está relacionado con su ubicación como vía de navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico. El paso permite evitar el recorrido alrededor del Cabo de Hornos, conocido por las condiciones de navegación particularmente difíciles de esa zona.

Dirigentes chilenos cuestionaron los dichos de Valverde

Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina también provocaron reacciones dentro del ámbito político chileno. Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, se refirió a la controversia a través de su cuenta de Facebook y sostuvo que las expresiones de Valverde no constituyen un episodio aislado.

“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de ‘control conjunto’ del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que ‘la boca de Magallanes es argentina’. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.

También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del bloque Frente Amplio. Desde la red social X, sostuvo que Magallanes forma parte del territorio soberano de Chile y cuestionó que una autoridad extranjera pusiera en discusión esa condición. “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”, expresó Winter.

El diputado consideró además que las declaraciones ameritaban una respuesta oficial del gobierno chileno. “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”, afirmó.

Quién es Gustavo Javier Valverde

Gustavo Javier Valverde fue designado por el Gobierno argentino a finales de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. El brigadier general asumió el cargo en reemplazo de Fernando Luis Mengo, quien había sido desplazado luego de que se detectara el uso indebido de aeronaves militares para fines personales.

A esa situación se sumaron denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad, que antecedieron al cambio en la conducción de la Fuerza Aérea.

El ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Claudio Alvarado, también se pronunció sobre la controversia y cuestionó las declaraciones relacionadas con el estrecho. “Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario.

De esta manera, las autoridades chilenas anticiparon una respuesta diplomática formal a la Argentina y volvieron a remarcar que consideran que la soberanía sobre el estrecho de Magallanes quedó establecida por los tratados suscriptos entre ambos países.