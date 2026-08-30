“Chiqui” Tapia se reconcilió con los Moyano tras años de distanciamiento

Después de varios años de distanciamiento, Claudio “Chiqui” Tapia se reconcilió con Hugo y Pablo Moyano. El acercamiento quedó expuesto durante la cena por el 17° aniversario del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue uno de los invitados centrales.

La imagen que confirmó la reconciliación mostró a Tapia sonriente entre Hugo y Pablo Moyano. El titular de la AFA ocupó un lugar destacado en la mesa principal, ubicada frente a las decenas de mesas dispuestas para la celebración.

La presencia de Tapia tuvo además un fuerte componente familiar. Durante muchos años estuvo casado con Paola Moyano, una de las hijas del histórico jefe de Camioneros, con quien tuvo cuatro hijos: Matías, Emiliano, Nadia e Iván.

La foto que confirmó la reconciliación

La relación entre Tapia y los Moyano había permanecido en un prolongado impasse. Sin embargo, los vínculos familiares nunca se interrumpieron por completo y habrían resultado determinantes para facilitar el reencuentro.

Los hijos del presidente de la AFA mantienen una relación cercana con Pablo Moyano, su tío, y habrían cumplido un papel clave en el acercamiento. La cena del Club Camioneros permitió finalmente mostrar en público una reconciliación que se habría trabajado durante los últimos meses.

En la fotografía grupal también aparecieron Matías Tapia, presidente de Barracas Central; Karina Moyano; el diputado nacional Hugo Antonio Moyano; Jerónimo Moyano, secretario de Juventud de Camioneros; y Paola Moyano.

La escena adquirió todavía más relevancia porque reunió a buena parte de una familia atravesada durante los últimos años por diferentes internas y enfrentamientos.

Una celebración con presencia sindical

La cena también tuvo como objetivo recaudar fondos para el Club Camioneros, que actualmente compite en la Primera B, tercera categoría del fútbol argentino. Se dispusieron alrededor de 80 mesas, con un valor de tres millones de pesos cada una.

Además de Tapia y la familia Moyano, participaron importantes referentes sindicales. Entre ellos estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, y Juan Pablo Brey, dirigente del sector aeronáutico. Ambos ocuparon lugares en la mesa principal.

La presencia del titular de la AFA reforzó el carácter político y sindical de la celebración, aunque la atención estuvo puesta principalmente en su reencuentro con Hugo y Pablo Moyano.

Las ausencias y las internas familiares

Uno de los grandes ausentes fue Facundo Moyano, quien mantiene una relación distante con su hermano Pablo. Según se informó, el exdiputado viajó a Mar del Plata mientras continúa la repercusión de la causa judicial iniciada tras el episodio que protagonizó junto con su novia, Candela Arizaga.

Tampoco apareció en la fotografía Liliana Zulet, actual esposa de Hugo Moyano y madre de Jerónimo. Zulet mantiene desde hace tiempo diferencias con Pablo Moyano, quien cuestiona su participación en la administración de empresas vinculadas con el universo del sindicato.

Pese a esas ausencias, Hugo Moyano consiguió reunir a gran parte de su familia. La incorporación de Tapia a la fotografía aportó la señal política más fuerte de la noche: después de años de frialdad, el presidente de la AFA y los principales referentes de Camioneros volvieron a mostrarse juntos.

Un vínculo marcado por la familia y el fútbol

La relación entre Tapia y los Moyano se consolidó inicialmente a partir de su matrimonio con Paola. Con el paso del tiempo, ese lazo familiar también fortaleció los contactos entre la conducción de la AFA, Barracas Central y el espacio sindical encabezado por Hugo Moyano.

Las diferencias personales provocaron posteriormente un alejamiento que se extendió durante años. La buena relación entre los integrantes más jóvenes de ambas familias, sin embargo, mantuvo abiertos los canales de diálogo.

La cena por el aniversario del Club Camioneros terminó de formalizar el acercamiento. La ubicación de Tapia entre Hugo y Pablo Moyano, las sonrisas compartidas y la fotografía junto con la familia funcionaron como la confirmación pública de una reconciliación que vuelve a conectar a dos sectores de fuerte influencia en el fútbol y el sindicalismo argentino.