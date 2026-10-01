Chiqui Tapia y Axel Kicillof visitaron la recta final de las obras en el Estadio Único

Durante los amistosos que afronta la Selección en medio de la fecha FIFA -y en la antesala de la despedida de Lionel Messi- el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrieron los avances de las obras en el predio del Estadio Único de La Plata.

El objetivo principal de los trabajos estructurales es reacondicionar el espacio para convertirlo en la sede habitual de los combinados nacionales.

A través de sus canales oficiales, el mandatario provincial compartió imágenes de la jornada y destacó la magnitud del proyecto: "El Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona sigue poniéndose a punto para que las Selecciones Nacionales y todo el fútbol argentino tengan pronto una nueva casa a la altura de su prestigio".

Durante la recorrida, Kicillof y Tapia estuvieron acompañados por una comitiva de funcionarios del gabinete provincial que incluyó a los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo), Javier Alonso (Seguridad) y Augusto Costa (Producción), además del asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Semanas atrás, el propio Tapia supervisó los avances de la obra y reveló que la Selección Argentina Mayor Femenina estrenará el nuevo campo de juego en noviembre. La inauguración está prevista para fines del mes siguiente en un encuentro amistoso internacional frente al combinado de Alemania.

Además, el estadio recuperará su lugar como sede de definiciones importantes en el plano local. Durante el anuncio, se confirmó que el recinto albergará la final del Torneo Clausura.