Chivilcoy: 200 familias volvieron a reclamar un reintegro pendiente hace 40 años

Un grupo de alrededor de 200 familias de Chivilcoy volvió a reclamar al Municipio por el reintegro del 20% de los fondos que, según sostienen, abonaron hace aproximadamente 40 años. El pedido comenzó a replicarse en distintas páginas de Facebook y apunta al Concejo Deliberante, al que solicitan que no apruebe el nuevo pliego en su actual redacción.

“Hoy el municipio en su conjunto -oficialismo y opositores- tiene la posibilidad de reparar la mayor estafa en Chivilcoy”. Con esa frase comienza una de las publicaciones que en las últimas horas volvió a instalar el reclamo en la agenda política local.

Según el planteo difundido por las familias, el porcentaje reclamado corresponde a fondos que habrían sido abonados cuatro décadas atrás y cuyo reintegro continúa pendiente. En ese sentido, el mensaje se dirige a los concejales y plantea: “No voten el pliego como está. Cambien y reparen lo hecho”.

Como una alternativa para afrontar el reclamo, los autores de las publicaciones proponen utilizar los recursos que se obtengan de la venta de departamentos pertenecientes al Municipio. “Lo pueden hacer con la venta de departamentos que le pertenecen al municipio”, sostienen.

El pedido también busca involucrar a los distintos sectores políticos que integran el Concejo Deliberante. “De todo el arco político depende”, expresa la publicación, en referencia a la posibilidad de encontrar una solución para las familias involucradas.

El mensaje concluye con una nueva referencia a la cantidad de damnificados y a la continuidad del reclamo: “200 familias estamos esperando justicia. Chivilcoy no debe olvidar”.

La situación a la que hacen referencia los vecinos se originó hace décadas y, de acuerdo con quienes impulsan actualmente la difusión, todavía no tuvo una respuesta definitiva. El 20% reclamado y la cantidad de familias involucradas constituyen los principales argumentos utilizados para solicitar que el tema sea contemplado en las decisiones que deberá tomar actualmente el Concejo Deliberante.

La reaparición del planteo en redes sociales volvió a poner en discusión un reclamo que los damnificados consideran pendiente y que ahora buscan que sea atendido por las autoridades municipales y los distintos bloques políticos.