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Política y Economía

Chivilcoy avanza con un nuevo esquema para administrar los caminos rurales

La Asociación Rural podrá designar a un representante para gestionar parte del presupuesto destinado a infraestructura vial.

Por Redacción

En Chivilcoy, el Municipio mantuvo la primera reunión con autoridades de la Asociación Rural para avanzar en la propuesta de gestión de los caminos rurales del distrito, planteada durante la inauguración de la Exposición Rural.

El intendente Guillermo Britos encabezó el encuentro junto a funcionarios municipales y representantes de la entidad agropecuaria. El objetivo fue comenzar a definir cómo se implementará el nuevo esquema.

La propuesta establece que la Asociación Rural podrá designar a una persona para incorporarse al gabinete municipal como director. Ese funcionario tendrá a su cargo la gestión del 70% del presupuesto destinado a los caminos rurales y de la infraestructura de maquinarias.

Desde el Ejecutivo aclararon que la conducción y supervisión general del área continuarán bajo responsabilidad del Municipio. Además, los fondos utilizados estarán sujetos a mecanismos de auditoría.

Durante la reunión, los representantes de la entidad rural realizaron consultas y plantearon observaciones sobre el funcionamiento del esquema, que fueron respondidas por los funcionarios municipales.

Las partes acordaron realizar un nuevo encuentro en la sede de la Asociación Rural de Chivilcoy para continuar trabajando sobre los detalles y avanzar hacia la implementación de la propuesta.

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