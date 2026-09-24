Chivilcoy busca regular el arte callejero con un nuevo registro municipal

En Chivilcoy, el concejal Juan Martín Etcheverría presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Registro Municipal de Artistas y Oficios Culturales en el Espacio Público.

La propuesta busca establecer un marco para actividades como música, malabarismo, estatuismo, mimo, payasería, títeres y pintura en vivo, que actualmente se desarrollan en plazas, paseos y esquinas semaforizadas sin una regulación específica.

El proyecto reconoce al arte callejero como parte de la identidad cultural de la ciudad y plantea que la inscripción y la credencial sean gratuitas. Al mismo tiempo, establece como requisito la presentación de un certificado de antecedentes penales vigente.

“Queremos que quienes eligen el arte callejero como forma de expresión y de trabajo tengan un marco claro y una credencial que los proteja, y que al mismo tiempo los vecinos tengan la tranquilidad de que existe un control parejo para todos, sin excepciones”, explicó Etcheverría.

La iniciativa también contempla la baja definitiva del registro ante una condena penal firme por un delito doloso, con verificación en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

Protección de menores

Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la participación de niñas, niños y adolescentes. Para los menores de 16 años se propone prohibir la actividad, salvo que cuenten con una autorización especial de trabajo artístico infantil.

En el caso de adolescentes de entre 16 y 18 años, se establece la necesidad de contar con autorización de sus padres o tutores y un certificado de escolaridad regular.

Además, ante cualquier situación irregular que involucre a menores, se prevé la intervención inmediata del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño.

“Este es uno más de los tantos proyectos que venimos presentando en materia de seguridad. No se trata de una iniciativa aislada, sino de una agenda de trabajo que busca ordenar distintos aspectos de la convivencia en el espacio público de Chivilcoy”, señaló el concejal.