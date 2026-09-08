Chivilcoy cerró su Exposición Rural con gran convocatoria y fuerte presencia productiva

La Exposición Rural de Chivilcoy finalizó con una importante presencia de vecinos y visitantes, en una edición que volvió a reunir en un mismo espacio al sector agropecuario, la industria, el comercio y distintas expresiones de la comunidad.

A lo largo de las jornadas, el predio de la Asociación Rural recibió a numerosos expositores y presentó una amplia variedad de propuestas. La muestra incluyó desde maquinaria agrícola y tecnología aplicada al campo hasta actividades vinculadas con la ganadería y emprendimientos locales.

Uno de los principales atractivos estuvo en el sector de maquinaria, donde empresas e ingenieros de la región presentaron nuevos equipos y alternativas orientadas a mejorar la eficiencia de las tareas productivas y reducir su impacto ambiental.

La actividad ganadera también tuvo un lugar destacado. Las juras y los remates permitieron mostrar ejemplares pertenecientes a reconocidas cabañas y poner en valor el trabajo de los productores de la zona.

El recorrido se completó con un espacio comercial, industrial y artesanal que funcionó como una vidriera para emprendimientos y comercios de Chivilcoy, además de una propuesta gastronómica que acompañó el movimiento del predio durante todo el encuentro.

La agenda artística aportó otro de los grandes atractivos de la exposición. Victoria Gallo, Agustina Banegas, Tropicalísimo Fantasía, Media Suela Rock, Gabriel Bartomeo, Los Acordes de un Cantor y el trío de Martín Vairo fueron algunos de los artistas que pasaron por el escenario.

El cierre estuvo a cargo del DJ Juan Rizzoglio y de Los del Fuego, quienes protagonizaron una última jornada con gran cantidad de público y pusieron el broche musical a la celebración.

Desde la comisión directiva valoraron especialmente el acompañamiento recibido por parte de instituciones, comerciantes, expositores y vecinos. En ese sentido, remarcaron que el encuentro permite reflejar el trabajo de quienes producen y generan actividad económica en la ciudad.

Con el predio colmado y una variada programación, la exposición volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para mostrar el potencial productivo de Chivilcoy y de toda la región.