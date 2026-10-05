Chivilcoy: las lluvias de septiembre renovaron las expectativas agrícolas

En Chivilcoy, las precipitaciones registradas durante los últimos días de septiembre modificaron el escenario con el que la actividad agrícola ingresó a octubre. Después de varias semanas con escasez de agua, las lluvias aportaron entre 70 y 100 milímetros y permitieron recuperar parte de la humedad perdida.

Durante julio y agosto se habían acumulado apenas 92 milímetros en la región, mientras que septiembre llegó a sus últimos días con solo 16 milímetros. De esta manera, el acumulado trimestral apenas alcanzaba los 100 milímetros antes de las precipitaciones que marcaron el cierre del mes.

El aporte no fue suficiente para revertir completamente los efectos de la falta de agua ni para recuperar el potencial perdido en las zonas más afectadas. Sin embargo, permitió mejorar las condiciones para los cultivos de invierno y retomar tareas de siembra en distintos sectores.

El déficit de lluvias estuvo acompañado durante el invierno por sucesivas irrupciones de aire frío provenientes del sur, favorecidas por una configuración atmosférica que facilitó el ingreso de estas masas hacia la región pampeana. A esto se sumó la influencia de aguas frías de la corriente de Malvinas y una mayor cobertura nubosa, condiciones que limitaron el avance de masas de aire cálido y húmedo.

El panorama comenzó a modificarse antes de terminar septiembre, cuando el avance de un frente cálido favoreció la llegada de nuevas precipitaciones. El agua permitió frenar parte del deterioro, aunque con resultados diferentes según la zona y el tipo de cultivo.

El comienzo de octubre presenta así un escenario más favorable que el observado una semana atrás. De todos modos, las diferencias acumuladas durante septiembre empiezan a hacerse visibles y la evolución del clima durante las próximas semanas será determinante.

Los modelos meteorológicos anticipan para la primera quincena de octubre temperaturas más frescas, abundante nubosidad e inestabilidad recurrente. También se prevé un escenario de excesos de lluvias en sectores del centro y sudeste de Córdoba, La Pampa y el centro-oeste y sudoeste bonaerense.

Para la región de Chivilcoy se esperan jornadas frescas, húmedas y con nubosidad, aunque el volumen de precipitaciones previsto se mantendría dentro de los valores habituales para esta época del año.

De esta manera, las lluvias llegaron en un momento clave para la campaña, pero el comportamiento del tiempo durante octubre será el que determine si la recuperación de la humedad logra sostenerse.