Chivilcoy: Moquehuá celebró la quinta edición de la Fiesta Zonal del Asado Criollo

La localidad de Moquehuá, partido de Chivilcoy, realizó la quinta edición de la Fiesta Zonal del Asado Criollo, un encuentro que reunió a miles de personas durante dos jornadas y que tuvo como protagonistas al Club Social, el Club Renovación, instituciones, comerciantes y vecinos de la comunidad.

La celebración surgió en septiembre de 2022 a partir de la iniciativa de unir a dos instituciones históricamente rivales en el ámbito deportivo para trabajar en conjunto por el beneficio de la comunidad. Cinco ediciones después, la propuesta continúa creciendo y convocando a público de distintos lugares.

Durante las jornadas, los referentes de las entidades organizadoras destacaron el acompañamiento recibido y el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el evento.

Osvaldo "Cholita" Goggi, ex presidente y actual integrante de la comisión del Club Social, expresó: "Mucha gente, estamos muy emocionados. El público nos acompaña en esta locura. De cuando comenzamos a charlar, a esta nueva edición, ni el más soñador pudo pensar algo así. Ojalá que pueda ser declarada Fiesta Provincial, como anticipó el Intendente Municipal, Dr. Guillermo Britos, quien ya se encuentra en tratativas con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires".

Además, Goggi agradeció al Municipio de Chivilcoy, a sus distintas áreas y a la Delegación Municipal.

Betty Díaz, presidenta del Club Renovación, también destacó la convocatoria y la participación de diferentes sectores de la comunidad: "Estamos muy contentos y felices. A pesar del frío del sábado, la gente se quedó disfrutando hasta las cuatro de la mañana. El domingo nos regaló un lindo sol y muchísima concurrencia: contamos con 30 concursantes en el marco del certamen de asadores, más de 150 puestos entre gastronómicos y artesanos, además de artistas de primer nivel sobre el escenario. Fue una organización impecable que atrajo visitas de afuera, incluso gente que llegó desde Brasil y Uruguay. Nos vamos agrandando año a año. Pero hay que resaltar que atrás nuestro hay muchísima gente trabajando: los Bomberos Voluntarios, la Escuela Secundaria y el Hospital, que estuvieron a cargo de las cantinas, más amigos y vecinos... Es todo el pueblo el que está trabajando".

Los organizadores también remarcaron el aporte de la Cooperativa Eléctrica de Moquehuá, la delegada municipal Sofía Matteucci, los empleados municipales, los integrantes de las comisiones y los vecinos que colaboraron de manera desinteresada.

El concurso de asadores

El certamen contó con 30 participantes y tuvo como ganadores a Luciano Poltronieri y Gastón Lozano, de Carmen de Areco. El jurado estuvo integrado por Pablo Pistarino, Liliana Taborda, Omar Nuñez y José Luis Silacci.

"Es la segunda vez que competimos acá. En la primera tuvimos algunos detalles que este año corregimos. Hicimos una gran dupla con mi compañero, y al presentar el costillar me di cuenta de que podíamos estar entre los ganadores, así que estoy muy feliz. Esta es una gran fiesta y el calor de la gente es increíble", expresó Luciano.

Gastón, en tanto, resaltó el nivel de la organización y la cantidad de asistentes: "La organización fue un diez y el jurado muy amable y atento. Nosotros somos amigos que nos juntamos todos los viernes a hacer asado. Esta es la segunda fiesta a la que venimos y en octubre iremos al concurso del Asado Campero. Pero esta fiesta de Moquehuá es realmente multitudinaria, nos quedamos totalmente sorprendidos al ver a más de 30.000 personas".

El segundo premio fue para Yanina y Mauricio Carrizo, de Moquehuá, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Matías Frisco y Fabián Guelfi, de Chivilcoy.

Música y actividades para toda la familia

La programación incluyó un Desfile Criollo con agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas, acompañado por la animación del payador Gustavo Andrade. También se realizó una exhibición de autos y motos clásicos, con la locución de Martín Lasala.

El escenario principal, conducido por Juan Embarbe, tuvo espectáculos musicales y peñas folclóricas durante las dos jornadas. Los cierres estuvieron a cargo de La F Echemendy y La Bonita, con shows bailables.

La celebración contó además con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, quien llegó a Moquehuá durante una recorrida por distintas localidades. El funcionario recorrió los stands y dialogó con feriantes y comerciantes.

Desde la locución oficial se destacó su presencia y se transmitió el agradecimiento del intendente Guillermo Britos, quien no pudo asistir debido a un compromiso familiar. El jefe comunal también agradeció la visita a través de sus redes sociales.

Para facilitar el traslado de los asistentes, la empresa municipal EMTUPSE dispuso un esquema especial de colectivos con refuerzos durante el domingo, que permitió conectar Moquehuá con Chivilcoy y localidades cercanas.

En materia de prevención, Defensa Civil instaló una carpa junto al escenario principal para coordinar el operativo, brindar asistencia médica primaria y ofrecer información. También se dispusieron dos ambulancias.

Con esta quinta edición, la Fiesta Zonal del Asado Criollo volvió a reunir a instituciones, vecinos, comerciantes y visitantes en una celebración que continúa creciendo desde su creación en 2022.