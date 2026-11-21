El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó mediante un decreto que desdoblará las elecciones provinciales. Así, los chubutenses elegirán gobernador el 21 de marzo del año que viene. Con esta oficialización ya son cinco las provincias que separan sus comicios de la elección presidencial de 2027 y se espera que en los próximos meses la mayoría también se diferencie de esa fecha nacional, pautada para el domingo 24 de octubre.

“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”, afirmó Torres.

Con esta decisión, Torres suma a Chubut a las provincias que ya anunciaron el desdoblamiento, algo que será una constante el año que viene.

El calendario electoral lo abrirá, muy temprano, Neuquén: las elecciones provinciales serán allí el 14 de febrero. El 18 de abril, en tanto, los santafesinos tendrán que ir a votar a las PASO provinciales, al tiempo que el mandatario Maximiliano Pullaro fijó la elección general a gobernador y cargos locales para el 13 de junio.

A su vez, el peronista Osvaldo Jaldo estableció la elección provincial en Tucumán para el 9 de mayo. Y una semana después puso fecha el salteño Gustavo Sáenz, de origen peronista pero, digamos, con un esquema más provincialista.

NEGOCIACIONES POR LAS PASO

Son semanas de alto voltaje en la negociación sobre las elecciones del año que viene porque el Gobierno logró el dictamen en el Senado para la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene. Pero debió retroceder en su proyecto de las llamadas listas colectoras -que en las provincias la boleta presidencial pudiera llevar la lista de legisladores nacionales de La Libertad Avanza y otra de los oficialismos provinciales- para ayudar a la reelección de Javier Milei.

También se espera que desdoblen Río Negro, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y Mendoza, que tienen la diferenciación por Constitución. El anuncio de las fechas sería inminente.

Por otro lado, el único gobernador que confirmó que hará su elección local el mismo día de la presidencial es Raúl Jalil, en Catamarca. Se trata de un peronista aliado a la Casa Rosada.

REFORMA ELECTORAL

Conviene volver a Chubut, una de las provincias que gobierna el PRO. La provincia estrenará una reforma electoral, que incluye un Código Electoral que incorpora la Boleta Única de Papel (BUP), el debate obligatorio entre candidatos a gobernador, la paridad de género y una Secretaría Electoral.

El esquema también descarta las PASO provinciales y establece la aplicación de Ficha Limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena por delito doloso. Lo mismo que contempla el proyecto nacional de reforma política que se debatirá en el Senado la semana próxima.

A esos cambios se suma la eliminación de los fueros (en los tres poderes del estado y para dirigentes sindicales), algo que recibió el respaldo del 63% de los votantes en un referéndum realizado en octubre de 2025.

La decisión de la fecha que estableció el macrista Torres complica al peronismo provincial, que hoy está dividido. Si no logran la unidad, por cómo es el calendario electoral en Chubut deberían hacer internas partidarias en enero. Mes incómodo: todos están de vacaciones.

“El gobernador es hábil y genera temas de agenda como discutir la fecha de las elecciones. De alguna manera, eso genera un laberinto a la oposición que entra en esa especulación y es absolutamente secundaria. Si no tenemos una coincidencia en el programa, una interna es una obviedad, es indispensable”, señaló José Glinsky, diputado nacional chubutense de Unión por la Patria.