Cierran el grifo para grandes consumidores

El Gobierno creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para evitar que el conjunto de los usuarios no asuma el costo de nuevos proyectos de gran escala.

En consecuencia, los nuevos emprendimientos industriales y de gran envergadura que se incorporen al sistema eléctrico deberán aportar su propia oferta de generación y potencia.

La medida busca que el ingreso de esta demanda “no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas”, al tiempo que fija que, ante un escenario de escasez, “se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente”.

El esquema alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen “al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW”.