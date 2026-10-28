Cierran el parque Norte, en Savoia

La Municipalidad se encuentra aplicando el cerramiento para la implementación de mejoras en el denominado “parque Norte”, un predio ubicado detrás de la estación ferroviaria de City Bell, en la entrada del barrio Savoia.

La instalación de un cerco provisorio que cierre el lugar fue confirmada a EL DIA por funcionarios municipales, quienes advirtieron que, para llevar a cabo la medida, notificaron previamente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), titular de los terrenos linderos a las vias, en la zona de las calles 12 y 475.

Según confirmaron a este diario, allí suelen apostarse vendedores ambulantes, que convirtieron el área en una feria ilegal con puesteros provenientes de distintos distritos.

En ese sentido, desde la Municipalidad indicaron que se implementará el mismo criterio usado con otras ferias que tuvieron lugar al inicio de la gestión de Julio Alak: a los vendedores provenientes de nuestra ciudad se les ofrecerá ingresar en un programa de reconversión o la reubicación de su puesto en zonas habilitadas, indicaron.

Desde la Municipalidad también añadieron que la ocupación del parque Norte por estos vendedores no es la única preocupación. En la Comuna también temen que el predio, de más de una decena de hectáreas pueda ser intrusado.

Por eso, indicaron, la propuesta es cercarlo para su puesta en valor para la recreación de los vecinos y la implementación de una serie de mejoras que “lo integre al espacio urbano sin exponerlo a situaciones de ilegalidad”