Cierran una fábrica y ofrecen restos de bronce para las indemnizaciones

La metalúrgica Vaspia, ubicada en Lanús Este, cerró definitivamente sus instalaciones y dejó a unos 60 trabajadores sin empleo. Ante la situación, los propietarios ofrecieron al personal una alternativa particular para afrontar parte de las obligaciones pendientes: disponer de unos 300 kilos de bronce que permanecían en la planta.

“Nos dijeron que volquemos el horno porque hay 300 kilos de material”, explicó Pablo, delegado gremial y uno de los trabajadores afectados. Otro empleado, identificado como David, cuestionó la propuesta: “Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”.

Los trabajadores señalaron que la empresa mantiene salarios adeudados desde julio, además del aguinaldo. También denunciaron que durante los meses anteriores se realizaron descuentos destinados a aportes jubilatorios y obras sociales que, según indicaron, no fueron transferidos a las entidades correspondientes.

David, quien tenía 31 años de antigüedad en la fábrica, contó que previamente se había planteado una reducción de personal de entre 10 y 20 trabajadores, con indemnizaciones que, según sostuvo, serían inferiores a las consideradas correspondientes. La intención habría sido reducir la plantilla para comprar nuevos insumos y mantener la producción.

La propuesta sobre el bronce habría quedado por escrito y los propietarios dejaron de presentarse en la planta. Los trabajadores se encontraban negociando antes del cierre para intentar regularizar los salarios, aportes y cobertura de obra social.

“Están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando”, manifestó Oscar, otro de los trabajadores desvinculados. En tanto, un operario con casi 40 años de antigüedad planteó como alternativa continuar con la actividad mediante una cooperativa.

Los empleados de la empresa metalúrgica Vaspia recibieron como propuesta de pago de salarios adeudados tomar unos 300 kilos de bronce producto de los restos de trabajos ya realizados.

Los trabajadores de la empresa denunciaron en declaraciones periodísticas que “los dueños desaparecieron” y que no les dan respuesta.

De acuerdo a la denuncia, la mayoría de los empleados cuenta con entre 20 y 30 años de antigüedad y no reciben sus haberes desde julio, incluido el aguinaldo.