Citan a indagatoria Maxi Vallejo, el financista ligado a “Chiqui” Tapia

Luego de no haberse presentado al primer llamado judicial y tras un pedido de detención, el financista Maximiliano “Maxi” Vallejo deberá declarar el próximo martes ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. La causa avanzó en las últimas semanas con la incorporación de nuevos delitos y un fuerte foco puesto sobre las operaciones financieras vinculadas al fútbol argentino.

Vallejo, titular de Sur Finanzas —empresa que sponsoreó competencias ligadas a la AFA— está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y retención indebida de impuestos. Según la investigación, la maniobra habría implicado unos 46 mil millones de pesos retenidos de manera irregular. También fueron citadas personas de su entorno cercano, entre ellas su madre, Graciela Vallejo.

Más de 100 millones de dólares y autos de lujo

Los fiscales sostienen que Vallejo y su estructura financiera habrían movido más de 100 millones de dólares mediante distintas empresas y operaciones presuntamente irregulares. En la causa aparecen además propiedades, firmas vinculadas y una importante flota de vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California, Range Rover, Audi y Mercedes Benz.

Según los dictámenes de la fiscalía y la PROCELAC, parte de esas maniobras habrían utilizado como canal a clubes del fútbol argentino y a organismos ligados a la AFA para blanquear dinero y realizar operaciones sospechadas de estar vinculadas con permisos de importación SIRA.

Los clubes bajo la lupa

Durante los allanamientos realizados en la AFA y en las oficinas de Sur Finanzas aparecieron contratos con entidades deportivas y organismos vinculados al fútbol profesional. Entre ellos, convenios con Barracas Central, Banfield, Racing, San Lorenzo y otros clubes.

La investigación detectó además acuerdos millonarios con la Liga Profesional de Fútbol y el Consejo Federal, encabezado por Pablo Toviggino. Para los fiscales, los contratos presentaban “anomalías comerciales severas” y formarían parte de una estructura diseñada para canalizar fondos y beneficiar a la financiera.

En uno de los ejemplos mencionados en el expediente, Barracas Central firmó un contrato por 120 millones de pesos más IVA con Sur Finanzas Group, con una modalidad de pago que llamó la atención de los investigadores. El convenio llevaba la firma de Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA.

Banfield, el “caso paradigmático”

Uno de los capítulos más delicados de la investigación gira alrededor de Banfield. La fiscal Incardona pidió ampliar la indagatoria de Vallejo y también citó a exdirectivos del club por presunto fraude y administración irregular.

Según la acusación, el club habría firmado préstamos con tasas consideradas usurarias y condiciones financieras perjudiciales. Uno de los contratos incluía intereses mensuales del 4% en dólares, además de cargos punitorios adicionales.

Para la fiscalía, Banfield representa “el ejemplo paradigmático” de cómo un club deportivo habría sido utilizado para integrar dinero de origen presuntamente ilícito bajo apariencia de financiamiento legal.

Prohibición de salida del país y bienes inhibidos

En el marco de la causa, el juez también ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Vallejo y otros imputados. Además, fueron alcanzadas Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a la maniobra investigada.

Durante los procedimientos judiciales se secuestraron diez vehículos de lujo y abundante documentación que, según los investigadores, refuerza la hipótesis de una estructura financiera montada para canalizar fondos de origen sospechoso a través del fútbol argentino.