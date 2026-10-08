Cobos cuestionó la política económica de Milei y una posible alianza nacional entre la UCR y los libertarios

El ex vicepresidente Julio Cobos criticó la política económica del presidente Javier Milei y puso en duda la conveniencia de consolidar una alianza a nivel nacional entre la Unión Cívica Radical (UCR) y La Libertad Avanza (LLA).

Si bien reconoció que los dirigentes provinciales cuentan con margen para avanzar en acuerdos locales, aludiendo a la postura de Alfredo Cornejo en Mendoza, fue categórico al señalar que un pacto de alcance nacional debe ser debatido y resuelto por los organismos formales del partido.

“No comparto un marco de alianza porque tenemos mucha diferencia con el radicalismo”, afirmó Cobos, y remarcó que las decisiones de esta magnitud deben sustentarse en coincidencias programáticas y una plataforma común, en lugar de responder a meras conveniencias electorales. “No podemos negar tener la oportunidad de dar a conocer nuestros puntos de vista”, agregó.

En declaraciones a la prensa, el ex legislador expresó su preocupación por la pérdida de identidad histórica del partido y enumeró una serie de cortocircuitos con la gestión del Gobierno nacional. Entre las principales discrepancias mencionó el financiamiento y presupuesto de las universidades, la situación de la emergencia en discapacidad, la denominada zona fría, la paralización de obras de infraestructura y la falta de una política habitacional clara, y sostuvo que esos ejes tendrían que formar parte de una discusión previa a cualquier entendimiento político.

De cara al panorama electoral que se avecina, Cobos insistió en la urgencia de que la UCR convoque a su dirigencia y a la Convención Nacional para definir los lineamientos y las alianzas estratégicas. Asimismo, reconoció que las divisiones internas y la falta de una postura unificada han perjudicado al espacio, debilitando su representación parlamentaria.