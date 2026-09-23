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Política y Economía

Comenzaron los trabajos de bacheo en la Ruta 8 entre Pergamino y Colón

Las tareas buscan recuperar los sectores más deteriorados de la vía y mejorar la circulación.

Por Redacción

En Pergamino, comenzaron los trabajos de bacheo sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 8, particularmente en el tramo que conecta la ciudad con Colón. La intervención se inició luego de los reclamos por el deterioro de la cinta asfáltica.

Las tareas se concentran en los puntos más comprometidos y, en los sectores con mayores daños, incluyen el retiro del material deteriorado, la preparación de la base y la colocación de nuevo asfalto.

La intervención resulta relevante por el intenso movimiento que registra la Ruta 8 y el elevado tránsito pesado que circula diariamente por este corredor. La ruta es utilizada por automovilistas, transportistas y vehículos vinculados con el traslado de la producción agropecuaria.

Durante las últimas semanas, usuarios frecuentes habían advertido sobre la presencia de pozos, deformaciones y roturas que obligaban a reducir la velocidad y realizar maniobras para evitar los sectores más afectados.

El bacheo representa una primera respuesta ante el deterioro de la traza, aunque el volumen de tránsito hace necesario mantener controles y tareas de conservación para evitar que los daños vuelvan a profundizarse.

Mientras avanzan las obras, se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones y reducir la velocidad en los sectores donde haya maquinaria y personal trabajando.

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