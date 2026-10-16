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Es investigado por el concejo deliberante tras reconocer una adicción

Comienza a definirse el futuro político del intendente de Saavedra

Por Redacción

Matías Nebot es el intendente del distrito de Saavedra. Hace algunos meses reconoció haber consumido drogas durante el ejercicio de su función y sus afirmaciones desataron una tomenta política.

El Concejo Deliberante constituyó una comisión investigadora para determinar si el jefe comunal que fue electo por el vecinalismo incurrió en alguna irregularidad. El proceso avanzó y la semana que viene se jugará una instancia clave.

El martes los concejales tendrán que determinar si los hechos analizados constituyen una transgresión ordinaria o si revisten la gravedad suficiente como para avanzar en un proceso de juzgamiento que podría derivar en la destitución.

La comisión investigadora concluyó su trabajo y el expediente que generó ya está en poder del resto de los concejales que ahora deberán evaluar las pruebas recolectadas y los argumentos presentados tanto en la acusación como en la defensa del Intendente.

El procedimiento se inició a partir de las declaraciones públicas de Nebot sobre sus consumos problemáticos y su proceso de recuperación. El jefe comunal había contado que llevaba más de 300 días sin consumir y explicó que había recurrido a su familia y a profesionales para atravesar el tratamiento. Sus dichos motivaron el impulso de una investigación por parte de cinco bloques opositores.

La votación no será una resolución definitiva sobre la continuidad de Nebot en el cargo, pero sí puede determinar el rumbo del proceso institucional.

El Concejo deberá calificar jurídicamente los hechos investigados y determinar si su importancia institucional permite considerarlos una transgresión grave. Esa evaluación contempla posibles incumplimientos legales, inconductas o una eventual pérdida de idoneidad para el ejercicio de la función pública.

En ese marco se especula que podría avanzarse con una suspensión preventiva mientras continúa el procedimiento. Para eso se requiere que el Concejo califique los hechos como graves con el apoyo de los dos tercios de los ediles.

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